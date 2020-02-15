14 Şubat Sevgililer Günü'nde Banksy sürprizi

Gizemli grafiti sanatçısı Banksy, bu defa İngiltere’nin Bristol şehrinde ortaya çıktı.
Barton Hill bölgesinde bir duvarda elinde sapanla çiçek fırlatan bir kız çocuğu çizildiği görüldü.
Şiddet ve aşkı bir arada anlatan eserleriyle bilinen sokak sanatçısı Banksy, eserin kendisine ait olduğunu Instagram hesabından ve web sitesinden doğruladı.
Eser, Edwin Simons adlı kişinin kiraya verdiği evinin duvarında yer alıyor. 67 yaşındaki Simons’un 37 yaşındaki kızı Kelly Woodruff’un resmin fotoğrafını çekip Facebook hesabında paylaşmasıyla ortaya çıktı.
Banksy’nin 14 Şubat Sevgililer Günü için sapanlı kız resmi yaptığı haberi yayıldı ve şimdi eser ziyaretçi akınına uğruyor.
İşte o görüntüler...