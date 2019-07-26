140 milyon yıllık dinozor kemiği bulundu

Fransa'da 140 milyon yıllık dinozora ait uyluk kemiği bulundu. 2 metrelik kemik 500 kilo ağırlığında.
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Fransa'nın güneyinde yapılan arkeolojik kazılarda bu hafta başında dev bir kemik kalıntısı bulundu.
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70 arkeoloğun kemiği zarar vermeden çıkarması 4 gün sürdü.
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İlk incelemelerde kemiğin 140 milyon yıllık olduğu belirlendi.
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Dinozorların Sauropod olarak bilinen en büyük türüne ait uymuk kemiği tam 500 kilo ağırlığında.
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Keşfin şimdiye kadar bulunan en büyük dinozor kemiği olarak kayıtlara geçmesi bekleniyor.
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Otçul olan Sauropod'lar dev ağaçlardan meyve toplamak için uzun boyunlara sahipti.
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Boyları 18 ile 34 metre arasındaki dinozorların ortalama ağırlığı 100 tondu.
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