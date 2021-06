15 milyon dolarlık elmas için açık artırmada kripto para kabul edilecek

Independent Türkçe'nin haberine göre; 21 Haziran'da yapılan açıklamada, bunun piyasanın evriminde önemli bir an olduğu çünkü ilk kez bu boyutta bir elmasın kripto parayla satın alınabileceğine dikket çekildi.

The Key 10138 adı verilen elmas, armut şeklinde ve 101,38 karat. Şimdiye kadar müzayedeye çıkarılan 100 karatı aşan sadece 10 elmastan biri olan parçanın 10 milyon-15 milyon dolara (85 milyon TL-130 milyon TL) satılması bekleniyor.

Sotheby's Asya Başkanı Patti Wong "Bu gerçekten sembolik bir an. Değerin en eski ve simgesel paydası ilk kez, insanlığın en yeni evrensel para birimi kullanılarak satın alınabilir" dedi.

Müzayede evinin mayısta düzenlediği açık artırmada Banksy lakaplı gizemli sokak sanatçısının Love is in the Air adlı sanat eseri 12,9 milyon dolara (yaklaşık 115 milyon TL) eşdeğer kripto parayla satılmıştı.