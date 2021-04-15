150 eser İnanç ve Sanat sergisinde

Çin kağıdı üzerine kurşunlu mürekkeple yazılan ve 1440'a tarihlenen Timurlu Dönemi Kur'an-ı Kerim, Osmanlı hat sanatının en güçlü sanatçılarından Şeyh Hamdullah'a ait Kur'an-ı Kerim, Sultan Abdülmecid Efendi'ye ait hat levha, Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye ait Hilye-i Saadet, 15. yüzyıla tarihlenen ve yeni mülklerin ilave edilmesiyle 9 farklı nüshadan oluşan Ayasofya Vakfiyesi'nin bir nüshası, İbnü'l-Arabi'nin Fütuḥatü'l-Mekkiyye olarak anılan ve Konya nüshası olarak da bilinen 1238'de tamamlanmış 37 ciltten meydana gelen mağrip neshiyle özenle yazılmış orijinal nüshası ve birbirinden değerli diğer eserler sergide teşhire sunulacak.

İşte sergiden diğer kareler...