16. Contemporary Istanbul sona erdi: 6 günde 40 bin 480 ziyaret

Contemporary Istanbul, 16. yılında Tersane İstanbul’da gerçekleşti. Etkinliği 6 günde bu yıl 40 bin 480 kişi ziyaret etti.

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16. Contemporary Istanbul özel sergiler, büyük ölçekli açık hava enstalasyonları, yoğun etkinlik takvimi ve Haliç’in eşsiz manzarasına karşı konumlanan çok sayıdaki mekan ile sanatseverler için unutulmaz bir buluşma noktası oldu.

Yoğun bir etkinlik takvimi ile ulusal ve uluslararası ziyaretçileri ağırlayan Contemporary Istanbul’un 16. Edisyonu 4 Ekim akşamı, CI ve Tersane İstanbul’un daveti ile gerçekleşen özel ön izleme ve hoşgeldin yemeği ile başlayıp, 5-6 Ekim tarihlerindeki ön izleme ve 7-10 Ekim tarihleri arasındaki genel izleme ile devam etti.







Etkinliği 6 günlük süre içerisinde 40 bin 480 kişi kişi ziyaret etti. Yoğun katılımın yanı sıra fuar boyunca Contemporary Istanbul’a ait sosyal medya mecralarında 6 milyonu aşan bir etkileşim gerçekleşti.







Sanat festivali havasında gerçekleştirilen 16. Edisyonda sanatseverler, 9500 m2 kapalı ve 10.000 m2 açık alanda, 47 galeri ve 11 kurumun stantlarını ziyaret etti. Sanatseverler tarihi bir atmosferde yer alan 436 sanatçıya ait 1240 çağdaş sanat eserini izledi.



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