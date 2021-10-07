16.Contemporary Istanbul’un ön izlemesine yoğun ilgi

Geliri Tohum Otizm Vakfı’na bağışlanacak 14 kadın sanatçının eserlerinin yer aldığı Akrasia Sergisi alanı Tohum Otizm Vakfı davetlerine ev sahipliği yaptı.



Dünyaca ünlü Mimar Emre Arolat ve sanatçı Sıtkı Kösemen ile özel bir söyleşi gerçekleştirildi.





