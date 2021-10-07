16.Contemporary Istanbul’un ön izlemesine yoğun ilgi

6 EKİM’DEKİ ÖN İZLEMEDEN NOTLARİstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat fuarı ziyaret ettiler. Yaklaşık 2,5 saat fuarda kalan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm galeri ve sergi
alanlarını büyük bir ile gezdi. Galerilerden eser ve sanatçıları ile ilgili bilgi alan İmamoğlu, sanatsever ve sanatçılarla da fikir alışverişinde bulundu.
Türkiye’nin önde gelen caz müzisyenleriyle çalışan ve yurt dışındaki festivallerde sahne alan İpek Dinç, caz standartlarını dünya müziğinin farklı türleriyle birleştiren Standards grubuyla 31. Akbank Caz Festivali kapsamında Tersane İstanbul
’un büyüleyici atmosferinde 16. Contemporary Istanbul’da sahne aldı. Piyanoda Coşkun İnsel, bas gitarda Gerhard Lutz, davulda Mertcan Bilgin ve tenor saksafonda Alp İnsel’den oluşan Standards ve vokalde İpek Dinç, sanatseverlere unutulmaz, keyif dolu anlar yaşattı.