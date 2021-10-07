16.Contemporary Istanbul’un ön izlemesine yoğun ilgi

16.Contemporary Istanbul, Tersane ’da 5 ve 6 Ekim’deki ön izleme günleri ile başladı. Contemporary ’un 16. Edisyonu ön izleme günlerinde büyük bir ilgiyle karşılandı. 9500 m2 kapalı ve 10.000 m2 açık alanda, 47 galeri, 11 kurum, 436 sanatçı ve 1240 sanat eserine ev sahipliği yapan Contemporary Istanbul, ön izleme günleri ile birlikte 10 Ekim Pazar akşamına kadar devam edecek.

Haberler 07.10.2021 - 16:02

16.Contemporary Istanbul’un ön izlemesine yoğun ilgi - 1
5 EKİM’DEKİ ÖN İZLEMEDEN NOTLAR

16. Contemporary Istanbul ön izlemenin ilk günü, Türkiye Turizm ve Tanıtım Geliştirme Ajansı-TGA’nın desteği ile uluslararası basın için yapılan basın toplantısı ile başladı. İngiltere, Rusya, ABD, İsviçre, Hollanda ve Almanya’dan fuar için TGA ve CI davetiyle ’a gelen 30 basın mensubunun katıldığı basın toplantısında Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, uluslararası basın mensuplarına, CI ve ’un geleceğini anlatan kısa bir sunum ve konuşma yaptı.


16.Contemporary Istanbul’un ön izlemesine yoğun ilgi - 2
Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın konuşması ile devam eden program, Prof. Dr. Marcus Graf’ın rehberliğinde yapılan fuar gezisi ile devam etti. 16. Edisyon için ’a gelen gazeteciler 3 günlük program dahilinde Atatürk Kültür Merkezi, Istanbul Resim ve Heykel Müzesi, Arter, Mesher ve Contemporary Istanbul Vakfı’nın Fişekhane’de bulunan sanat alanı Cocoon’u ziyaret etti.


16.Contemporary Istanbul’un ön izlemesine yoğun ilgi - 3
Geliri Tohum Otizm Vakfı’na bağışlanacak 14 kadın sanatçının eserlerinin yer aldığı Akrasia Sergisi alanı Tohum Otizm Vakfı davetlerine ev sahipliği yaptı.

Dünyaca ünlü Mimar Emre Arolat ve sanatçı Sıtkı Kösemen ile özel bir söyleşi gerçekleştirildi.


16.Contemporary Istanbul’un ön izlemesine yoğun ilgi - 4
6 EKİM’DEKİ ÖN İZLEMEDEN NOTLAR

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat fuarı ziyaret ettiler. Yaklaşık 2,5 saat fuarda kalan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm galeri ve alanlarını büyük bir ile gezdi. Galerilerden eser ve sanatçıları ile ilgili bilgi alan İmamoğlu, sanatsever ve sanatçılarla da fikir alışverişinde bulundu.

Türkiye’nin önde gelen caz müzisyenleriyle çalışan ve yurt dışındaki festivallerde sahne alan İpek Dinç, caz standartlarını dünya müziğinin farklı türleriyle birleştiren Standards grubuyla 31. Akbank Caz Festivali kapsamında Tersane ’un büyüleyici atmosferinde 16. Contemporary Istanbul’da sahne aldı. Piyanoda Coşkun İnsel, bas gitarda Gerhard Lutz, davulda Mertcan Bilgin ve tenor saksafonda Alp İnsel’den oluşan Standards ve vokalde İpek Dinç, sanatseverlere unutulmaz, keyif dolu anlar yaşattı.


16.Contemporary Istanbul’un ön izlemesine yoğun ilgi - 5
SANATSEVERLER NELER GÖRECEK?

Tersane ’a gelecek sanatseverler, 30 sanatçının büyük ölçekli iş ve heykellerinin yer aldığı -The Yard- açık alan yerleştirmesinde, ölçekli işler üretmek için kumaşı tercih eden Rachel Hayes’in enstalasyonunu, sanatın sürdürülebilirliğine dikkat çeken – Gelecek için Bayraklar- sergisini, 100 yaşındaki heykelci : İlhan Koman sergisini, 15 kadın sanatçının yer aldığı Akrasia sergisini, Sıtkı Kösemen – Dönüşümler Sergisi ile 1970’lerden başlayan siyah-beyaz Bodrum fotoğraflarını, Burhan Doğançay ile Ekrem Yalçındağ’ın eserlerinin birbirlerine dokunuşları sergisini hafta boyunca fuar alanında görme fırsatı bulacak. Ayrıca 31. yaş gününü kutlayan Akbank Caz Festivali kapsamında Tersane ’daki fuar alanında caz konserleri de yapılacak.

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