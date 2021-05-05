16. Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nin teması 'Kayıp Kent Atlantis'

İHA 05.05.2021 - 09:03
"TEMA ATLANTİS"
Festival Direktörü Cem Karaca, bu yıl 16.’sını düzenledikleri Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali’nin temasının ‘Atlantis’ olduğunu bildirdi. Karaca, alanda kayıp kıta Atlantis’le ilgili fantastik hayal ürünü 7’den 70’e herkesin ilgisini çekecek heykeller yaptıklarını belirtti.
"CANLI PERFORMANSLAR İZLENECEK"
Yeni dönem için 8 yeni heykel yapacaklarını kaydeden Karaca, “Pandemi nedeniyle bazı sanatçılarımız gelemedi. Bu sene 10 heykeltıraş daha gelecekti. Bunun üzerine hemen planlama değişikliğine gittik. Rusya’daki heykeltıraşlarımızı yine buraya getireceğiz. Gelen ziyaretçiler heykellerin yapılışlarını da canlı olarak izleme imkanına sahip olacaklar. Restorasyon çalışmalarımız da devam ediyor. Sezon bitene kadar devamlı bir workshop havasında, sanatçılarımız canlı performanslarını gösterecekler. Kalan bir iki heykelin yapımını izleyecek olan ziyaretçilerimize de güzel bir anı olacak” ifadelerine yer verdi.
"KAMBUR BALİNA İLGİ ÇEKECEK"
Yeni heykellerden canlandırılan kambur balina hakkında bilgi veren Karaca, “Bulgar sanatçılarımız bir hafta içinde 13 metre uzunluğunda kambur balina yaptı. Bu çalışmanın özellikle çocukların ilgilisini çekeceğini düşünüyorum” dedi.
"BU YILDAN UMUTLUYUZ"
Pandemiye rağmen turizmde umutlu oldukların vurgu yapan Karaca, “Alınan önlemler sezon öncesi iyi oldu. Haziran ayı ile rakamların 5 bine düşeceğini ve ardından ciddi rezervasyonlar alacağımızı düşünüyorum. Geçen yıl eylül ekim ayında rezervasyon yüksekti. Bu yıl ise aşılamayla birlikte haziran ayından itibaren ciddi anlamda bir rahatlama olacak ve buda turizme yansıyacak. Bu sene turizm beklediğimiz özlediğimiz günlerine kavuşur” dedi.
"GEÇEN YIL YÜZDE 80 KAYIP"
Pandemi nedeniyle geçen yıl ziyaretçi sayısında yüzde 80’e yakın bir düşüş yaşadıklarını anımsatan Karaca, “Ağırlıklı olarak zaten ziyaretçilerimiz yabancı misafirler. Bu sene kayıpların telafi edildiği yıl olur” diye konuştu.