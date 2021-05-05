16. Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nin teması 'Kayıp Kent Atlantis'

"CANLI PERFORMANSLAR İZLENECEK"

Yeni dönem için 8 yeni heykel yapacaklarını kaydeden Karaca, “Pandemi nedeniyle bazı sanatçılarımız gelemedi. Bu sene 10 heykeltıraş daha gelecekti. Bunun üzerine hemen planlama değişikliğine gittik. Rusya’daki heykeltıraşlarımızı yine buraya getireceğiz. Gelen ziyaretçiler heykellerin yapılışlarını da canlı olarak izleme imkanına sahip olacaklar. Restorasyon çalışmalarımız da devam ediyor. Sezon bitene kadar devamlı bir workshop havasında, sanatçılarımız canlı performanslarını gösterecekler. Kalan bir iki heykelin yapımını izleyecek olan ziyaretçilerimize de güzel bir anı olacak” ifadelerine yer verdi.