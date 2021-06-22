1600 yıllık Saint George Kilisesi yeniden sanat galerisi oluyor

Diyarbakır'daki tarihi İçkale'de milattan sonra 4'üncü yüzyılda Romalılar tarafından yapılan Saint George Kilisesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan restorasyonunun ardından sanat galerisi olarak kullanılacak.

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DHA 22.06.2021 - 10:42

Merkez Sur ilçesinde, tarihi İçkale'nin kuzeydoğu köşesinde yer alan ve Romalılar tarafından milattan sonra 4'üncü yüzyılda yönetim kilisesi olarak inşa edilen Saint George Kilisesi, 2020'de restorasyona alındı. Daha önce de sanat galerisi olarak hizmet verilen 1600 yıllık kilise, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca restorasyonunun tamamlanmasıyla yeniden sanat galerisi olarak hizmet verecek.

Geçen yıl Eylül ayında restorasyon çalışmasına başlayan ekipler, kubbe ve dam örtüsünde bazı bölümlerini tamir ederek, yalıtım uyguladı ve derzleri yeniledi.

Yapının yakın çevresine göre, alt kotta kalması nedeniyle oluşan su kaynaklı problemleri, drenaj sistemiyle çözüme kavuşturuldu. Büyükşehir Belediyesi, tarihi yapının gece estetik görünmesini sağlamak için bahçenin zeminine ve kilisenin belirli bölümlerine spot ışıklar yerleştirdi.







Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Amida Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, Saint George Kilisesi’nin, Diyarbakır'da yönetim merkezinde görev yapanların ibadet ettiği kilise olduğunu ve 'Hızır İlyas Kilisesi' olarak da bilindiğini aktardı.

Yıldız, "Bu kilise, Diyarbakır'da yönetim merkezinde görev yapanların ibadet ettiği kilisedir. Saint George, 'Kara Papaz Kilisesi' olarak adlandırılıyor. Nam-ı diğer 'Hızır İlyas Kilisesi'dir" dedi.

Kilisenin Artuklular döneminde de medrese olarak kullanıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Yıldız, "Ön kısmında Artuklular tarafından eklenen mekana baktığımızda, içindeki havuzla beraber ele aldığımız zaman buranın Artuklu döneminde muhtemelen medrese olarak kullanıldığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

Restorasyonu tamamlanan kilisenin, sanat galerisi olarak hizmet vereceğini vurgulayan Prof. Dr. Yıldız, "Kilise daha önce sanat galerisi olarak kullanılıyordu. Bundan sonra da tekrar sanat galerisi olarak hem Diyarbakırlılara hem de dışarıdan gelen turistlere hizmet vermiş olacak" dedi.

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