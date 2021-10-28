164 yıllık Rum kilisesinde defineci tahribatı

Melikgazi Belediyesi'nin kilisede daha fazla tahribat oluşmaması için kapılarını kilitlediğini söyleyen Bektaş, "Böylelikle bir nebze de olsa tahribatın önüne geçildi. Osmanlı döneminin mimar başı olan Mimar Sinan'ın da doğduğu kasaba olan Ağırnas'taki kilisenin restore edilip, turizme açılması en büyük temennimiz" diye konuştu.