17. Filmekimi için geri sayım (İstanbul, Ankara ve İzmir'de)

1 17. Filmekimi, 5 Ekim Cuma akşamı başrollerini Lady Gaga ile Bradley Cooper’ın paylaştığı Bir Yıldız Doğuyor filmiyle açılacak. Oscar ödüllü yönetmen ve yazar Alfonso Cuarón'un çok beklenen ve Netflix’te gösterime girecek filmi Roma/Rome ise Türkiye’de ilk defa Filmekimi’nin kapanış filmi olarak 15 Ekim Pazartesi günü izleyici ile buluşacak.

2 Filmekimi, 5-14 Ekim tarihlerinde İstanbul’da 10 gün sürecek bir maratonla devam edecek ve 11-16 Ekim’de Ankara’da, 18-23 Ekim’de ise İzmir’de sinemaseverlerle buluşacak.

3 Biletlerinin satışa çıktığı 29 Eylül’den bugüne yoğun ilgi ile karşılaşan Filmekimi programına birçok seans eklendi. Ödüllü filmlerin yanı sıra, başrolünde Nicolas Cage’in efsaneleştiği fantezi-korku-aksiyon Mandy, Kiril Serebrennikov’un 1980’lerde Sovyetler Birliği’nde rock kültürünün doğuşunu da filmi Yaz / The Summer, oyunculuğuna hayran olduğumuz Ethan Hawke’un yönettiği Blaze, Terry Gilliam’ın yapımı 30 yıl süren Adam Driver’lı filmi Don Kişot’u Öldüren Adam / The Man Who Killed Don Quixote, ünlü fotoğraf sanatçısı Richard Billingham’ın kendi gençliğini anlattığı filmi Ray & Liz ve yönetmen Ryusuke Hamaguchi’nin birbirine son derece benzeyen iki adama âşık olan bir kadının hikâyesini anlattığı Asako 1&2 ve daha niceleri Filmekimi’nde izleyiciyle buluşacak.

4 Ayrıca 2016’da Oscar’a aday olan Mustang ile tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken Deniz Gamze Ergüven’in Hollywood’da Halle Berry ve Daniel Craig’le çektiği yeni filmi Kings de Filmekimi’nde sinemaseverlerle buluşuyor.