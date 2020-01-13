1917 Altın Küre sonrası zirvede (10-12 Ocak 2020 ABD Box Office rakamları)
ABD'de hafta sonu seyirci verilerine göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. 1917,77. Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri'nde En İyi Film seçilmesinin etkisiyle vizyona girdiği 3. haftada Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi'ni tahtından etmeyi başardı. Haftanın yeni filmleri Like a Boss listede dördüncü Underwaker ise yedinci olabildi. İşte 10-12 Ocak 2020 ABD Box Office rakamları
13.01.2020 - 07:27
Spies in Disguise 5.1 milyon dolar
Knives Out 5.7 milyon dolar
Frozen II 5.8 milyon dolar
Underwater 7 milyon dolar
Little Women 7.7 milyon dolar
Just Mercy 10 milyon dolar
Like a Boss 10 milyon dolar
Jumanji: The Next Level 14. milyon dolar
Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker 15.1 milyon dolar
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