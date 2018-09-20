1992'de Barcelona olimpiyatlarına katılan Amerikan basketbol takımına ne ad verilir? (Hadi Bilgi Yarışması'nda çıkan sorular)
HADİ yarışmasının 20 Eylül sorusu soruldu. “1992'de Barcelona olimpiyatlarına katılan Amerikan basketbol takımına ne ad verilir” sorusu sorulduktan sonra Google’da en çok arananlar arasında yerini aldı. Peki siz genel kültürünüze ve bilginize güveniyor musunuz? İşte Turkcell'in yayınladığı HADİ yarışmasında çıkan sorulardan bazıları...
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1HADİ yarışmasının 20 Eylül sorusu soruldu. “1992'de Barcelona olimpiyatlarına katılan Amerikan basketbol takımına ne ad verilir” sorusu sorulduktan sonra Google’da en çok arananlar arasında yerini aldı. Peki siz genel kültürünüze ve bilginize güveniyor musunuz? İşte Turkcell'in yayınladığı HADİ yarışmasında çıkan sorulardan bazıları...
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2NBA’ın Dream Team kadrosu yer alan oyuncular:
Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley, Scottie Pippen, Patrick Ewing, Karl Malone, John Stockton, David Robinson, Chris Mullin, Earvin Johnson, Christian Laettner, Clyde Drexler
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3Hababam Sınıfı film serisinde sadece iki filmle diğerlerinden daha az filmde oynayan oyuncu hangisidir?
Tarık Akan
Halit Akçatepe
Kemal Sunal
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4Tarık Akan
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5Uzaya gönderilen ilk canlı hangisidir?
Maymun
Köpek
Fare
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6Köpek
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7
"Hitler'i stadyumdan kaçıran atlet" olarak tanınan sporcu kimdir?
Jesse Owens
Johnny Weissmuller
Carl Lewis
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8Jesse Owens
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9“Tüfek icat oldu mertlik bozuldu” dizesi kime aittir?
Dadaloğlu
Karacaoğlan
Köroğlu
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10Köroğlu
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11
Dünya Kupası'nda en çok şampiyonluk yaşayan futbolcu hangisidir?
Maldini
Pele
Ronaldo
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12Pele
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13
Kemal Sunal, toplam kaç filmde Şaban isimli bir karakteri canlandırmıştır?
16
21
26
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1421
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152020 Yaz Olimpiyatları hangi şehirde düzenlenecektir?
Londra
Tokyo
Paris
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16Tokyo
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17Samurayların kullandığı uzun ve keskin kılıç hangisidir?
Kamikaze
Katana
Kendo
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18Katana
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19Halı sahada oynanan futbol maçlarında hangi kural uygulanmaz?
Penaltı
Taç
Korner
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20Taç
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21Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ağlarsanız gözyaşlarınız nasıl hareket eder?
Göz çevresinde birikir
Hemen buharlaşır
Yukarı doğru süzülür
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22Göz çevresinde birikir
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23Çizgi roman dünyasının ilk süper kahramanı kimdir?
Flash
Süpermen
Kızılmaske
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24Kızılmaske
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251970 yılına kadar Jules Rimet Kupası adıyla düzenlenen organizasyon hangisidir?
Yaz Olimpiyatları
FIFA Dünya Kupası
Kış Olimpiyatları
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26FIFA Dünya Kupası
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27Walter White ve Jesse Pinkman hangi dizinin başkarakterleridir?
Prison Break
The Walking Dead
Breaking Bad
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28Breaking Bad
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29Atletizm pistleri kaç kulvardan oluşur?
8
10
12
-
308
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31Oğullarına Büyük İskender'in isimlerinden Alex, Alexis ve Alejandro isimlerini veren lider kimdir?
Fidel Castro
Napolyon Bonapart
Winston Churchill
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32Fidel Castro
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33
Galatasaray'ın UEFA Süper Kupası Finali'nde yendiği takım hangisidir?
Arsenal
Real Madrid
Manchester United
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34Real Madrid
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35Ay'a ayak basan hangi astronot, Ağrı Dağı'nda Nuh'un Gemisi'ni arama çalışmalarına katılmıştır?
Alan Shepard
Charles Duke
James Irwin
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36James Irwin
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37Halterde her sporcunun kaçar adet kaldırış hakkı bulunur?
3
5
10
-
383
-
39En İyi Erkek Oyuncu Oscar Ödülü'nü en çok kazanan aktör kimdir?
Daniel Day-Lewis
Jack Nicholson
Tom Hanks
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40Daniel Day-Lewis
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41Quentin Tarantino'nun Rezervuar Köpekleri filmine ismine veren "Rezervuar Köpekleri" hangisinin ismidir?
Kiralık katillerin
Narkotik polislerinin
Hırsızlık çetesinin
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42Hırsızlık çetesinin
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43Türk Dil Kurumu'nun "pratisyen" kelimesi için önerdiği karşılık hangisidir? Çırak hekim
Yardımcı hekim
Düz hekim
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44Düz hekim
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45IQ testlerinde genellikle kaç puan ve üzeri alanlar üstün zekâlı olarak adlandırılır?
100
120
130
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46130
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47Dünya üzerinde iki nokta arasında en fazla kaç saat fark olabilir?
6
12
24
-
4812
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49Caz müziğinin başkenti sayılan şehir neresidir?
Berlin
New Orleans
Paris
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50New Orleans
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51Türkiye Doping Kontrol Merkezi hangi üniversite bünyesindedir?
İstanbul Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
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52Hacettepe Üniversitesi
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53Hangisi Asya ile Avrupa'yı bağlayan köprülerden değildir?
Yavuz Sultan Selim
Osmangazi
Fatih Sultan Mehmet
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54Osmangazi
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55Dünyanın en yüksek binası hangi kıtadadır?
Asya
Avrupa
Kuzey Amerika
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56Asya
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57Türkiye'nin köyü olmayan tek ilçesi hangisidir?
Bozcaada
Gökçeada
Heybeliada
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58Bozcaada