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1992'de Barcelona olimpiyatlarına katılan Amerikan basketbol takımına ne ad verilir? (Hadi Bilgi Yarışması'nda çıkan sorular)

HADİ yarışmasının 20 Eylül sorusu soruldu. “1992'de Barcelona olimpiyatlarına katılan Amerikan basketbol takımına ne ad verilir” sorusu sorulduktan sonra Google’da en çok arananlar arasında yerini aldı. Peki siz genel kültürünüze ve bilginize güveniyor musunuz? İşte Turkcell'in yayınladığı HADİ yarışmasında çıkan sorulardan bazıları...

  • 1

    HADİ yarışmasının 20 Eylül sorusu soruldu. “1992'de Barcelona olimpiyatlarına katılan Amerikan basketbol takımına ne ad verilir” sorusu sorulduktan sonra Google’da en çok arananlar arasında yerini aldı. Peki siz genel kültürünüze ve bilginize güveniyor musunuz? İşte Turkcell'in yayınladığı HADİ yarışmasında çıkan sorulardan bazıları...
  • 2

    NBA’ın Dream Team kadrosu yer alan oyuncular:
    Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley, Scottie Pippen, Patrick Ewing, Karl Malone, John Stockton, David Robinson, Chris Mullin, Earvin Johnson, Christian Laettner, Clyde Drexler
  • 3

    Hababam Sınıfı film serisinde sadece iki filmle diğerlerinden daha az filmde oynayan oyuncu hangisidir?
    Tarık Akan
    Halit Akçatepe
    Kemal Sunal


  • 4

    Tarık Akan
  • 5

    Uzaya gönderilen ilk canlı hangisidir?
    Maymun
    Köpek
    Fare
  • 6

    Köpek
  • 7

    "Hitler'i stadyumdan kaçıran atlet" olarak tanınan sporcu kimdir?

    Jesse Owens
    Johnny Weissmuller
    Carl Lewis 

  • 8

    Jesse Owens
  • 9

    “Tüfek icat oldu mertlik bozuldu” dizesi kime aittir?
    Dadaloğlu
    Karacaoğlan
    Köroğlu

  • 10

    Köroğlu
  • 11

    Dünya Kupası'nda en çok şampiyonluk yaşayan futbolcu hangisidir?

    Maldini
    Pele
    Ronaldo

  • 12

    Pele
  • 13

    Kemal Sunal, toplam kaç filmde Şaban isimli bir karakteri canlandırmıştır?

    16
    21
    26

  • 14

    21
  • 15

    2020 Yaz Olimpiyatları hangi şehirde düzenlenecektir?
    Londra
    Tokyo
    Paris

  • 16

    Tokyo
  • 17

    Samurayların kullandığı uzun ve keskin kılıç hangisidir?
    Kamikaze
    Katana
    Kendo


  • 18

    Katana
  • 19

    Halı sahada oynanan futbol maçlarında hangi kural uygulanmaz?
    Penaltı
    Taç
    Korner
  • 20

    Taç

  • 21

    Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ağlarsanız gözyaşlarınız nasıl hareket eder?
    Göz çevresinde birikir
    Hemen buharlaşır
    Yukarı doğru süzülür

  • 22

    Göz çevresinde birikir
  • 23

    Çizgi roman dünyasının ilk süper kahramanı kimdir?
    Flash
    Süpermen
    Kızılmaske

  • 24

    Kızılmaske
  • 25

    1970 yılına kadar Jules Rimet Kupası adıyla düzenlenen organizasyon hangisidir?
    Yaz Olimpiyatları
    FIFA Dünya Kupası
    Kış Olimpiyatları

  • 26

    FIFA Dünya Kupası
  • 27

    Walter White ve Jesse Pinkman hangi dizinin başkarakterleridir?
    Prison Break
    The Walking Dead
    Breaking Bad

  • 28

    Breaking Bad
  • 29

    Atletizm pistleri kaç kulvardan oluşur?
    8
    10
    12

  • 30

    8
  • 31

    Oğullarına Büyük İskender'in isimlerinden Alex, Alexis ve Alejandro isimlerini veren lider kimdir?
    Fidel Castro
    Napolyon Bonapart
    Winston Churchill

  • 32

    Fidel Castro
  • 33

    Galatasaray'ın UEFA Süper Kupası Finali'nde yendiği takım hangisidir?

    Arsenal
    Real Madrid
    Manchester United

  • 34

    Real Madrid
  • 35

    Ay'a ayak basan hangi astronot, Ağrı Dağı'nda Nuh'un Gemisi'ni arama çalışmalarına katılmıştır?
    Alan Shepard
    Charles Duke
    James Irwin

  • 36

    James Irwin
  • 37

    Halterde her sporcunun kaçar adet kaldırış hakkı bulunur?
    3
    5
    10

  • 38

    3
  • 39

    En İyi Erkek Oyuncu Oscar Ödülü'nü en çok kazanan aktör kimdir?
    Daniel Day-Lewis
    Jack Nicholson
    Tom Hanks

  • 40

    Daniel Day-Lewis
  • 41

    Quentin Tarantino'nun Rezervuar Köpekleri filmine ismine veren "Rezervuar Köpekleri" hangisinin ismidir?
    Kiralık katillerin
    Narkotik polislerinin
    Hırsızlık çetesinin

  • 42

    Hırsızlık çetesinin
  • 43

    Türk Dil Kurumu'nun "pratisyen" kelimesi için önerdiği karşılık hangisidir? Çırak hekim
    Yardımcı hekim
    Düz hekim

  • 44

    Düz hekim
  • 45

    IQ testlerinde genellikle kaç puan ve üzeri alanlar üstün zekâlı olarak adlandırılır?
    100
    120
    130

  • 46

    130
  • 47

    Dünya üzerinde iki nokta arasında en fazla kaç saat fark olabilir?
    6
    12
    24

  • 48

    12
  • 49

    Caz müziğinin başkenti sayılan şehir neresidir?
    Berlin
    New Orleans
    Paris

  • 50

    New Orleans
  • 51

    Türkiye Doping Kontrol Merkezi hangi üniversite bünyesindedir?
    İstanbul Üniversitesi
    Hacettepe Üniversitesi
    Boğaziçi Üniversitesi

  • 52

    Hacettepe Üniversitesi
  • 53

    Hangisi Asya ile Avrupa'yı bağlayan köprülerden değildir?
    Yavuz Sultan Selim
    Osmangazi
    Fatih Sultan Mehmet
  • 54

    Osmangazi
  • 55

    Dünyanın en yüksek binası hangi kıtadadır?
    Asya
    Avrupa
    Kuzey Amerika
  • 56

    Asya
  • 57

    Türkiye'nin köyü olmayan tek ilçesi hangisidir?
    Bozcaada
    Gökçeada
    Heybeliada

  • 58

    Bozcaada
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