2 bin yıllık tarihi Roma Hamamı'nın suyu çekildi

İlçe halkından Zekeriya Kaplan, “Buranın tarihi iki bin yıl öncesine dayanıyor. Akarsuyu vardı, normal de akıyordu. Sıcaktı, el vuramazdınız suya. Havuzlar bu yıl kesildi. Yakınlarda bir deprem oldu depremden sonra suyun kaybolduğu söyleniyor ne kadar doğru ne kadar yanlış orasını bilemiyoruz. Yağışlarda yok belki de yağışlarla beslendiği için ondan da olabilir. Bu şekle yeni geldi” dedi.