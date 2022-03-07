2 bin yıllık tarihi Roma Hamamı'nın suyu çekildi

Haberler - İHA 07.03.2022 - 12:32 | Son Güncelleme : 07.03.2022 - 12:34
Dünyada sadece iki örneği olan, biri İngiltere'nin Baht şehrinde diğeri de Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan, Roma döneminden kalma 'Kral Kızı' adıyla bilinen Basilica Therma Roma Hamamı, dünyanın en eski termal tedavi merkezi olarak kabul ediliyor.
2014 yılında yapılan kazılar sonrası gün yüzüne çıkartılan Roma Hamamı, ilginç mimarisi, tarihi ve iki bin yıldır çıkan 50 derece sıcaklıktaki suyu ile dikkat çekiyor.
Ancak Roma Hamamında 2 bin yıldır hiç kesilmeden çıkan termal suyun, bu yıl ilk kez kaybolması ve antik havuzların yaklaşık 4 aydır, boş kalması ilçe halkını endişelendirmeye başladı.
Son yıllarda mevsimin kurak geçmesi ve Yozgat’ta yaşanan jeolojik sebepler nedeniyle kaybolduğu tahmin edilen termal suyun akıbeti ilçede merak konusu oldu.
İlçe halkı da eskiden şifa aranan Roma Hamamı'nın bir an önce turizme kazandırılmasını istiyor.
İlçe halkından Zekeriya Kaplan, “Buranın tarihi iki bin yıl öncesine dayanıyor. Akarsuyu vardı, normal de akıyordu. Sıcaktı, el vuramazdınız suya. Havuzlar bu yıl kesildi. Yakınlarda bir deprem oldu depremden sonra suyun kaybolduğu söyleniyor ne kadar doğru ne kadar yanlış orasını bilemiyoruz. Yağışlarda yok belki de yağışlarla beslendiği için ondan da olabilir. Bu şekle yeni geldi” dedi.
Roma Hamamının sularının şifalı olduğunu belirten Celal Ünal ise, “Buraya şifa için girerdim. Romatizmaya, kadın hastalıklarına birebir. Bu yer dünyada iki tane. İç Anadolu’nun en güzel yeri. Çocukluğumdan beri ben buradayım, buraya dünyanın her yerinden insanlar şifa için gelirdi. Şifa bulur giderdi” diye konuştu.