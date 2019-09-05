2 milyon dolarlık Lamborghini'yi parçalara ayırdı
Fabian Oefner, 2 milyon dolarlık 1972 model Lamborghini Miura SV'yi parçalarına ayırarak görsel şölen nitelikli bir fotoğraf yarattı. 1500 ayrı parçanın tek tek fotoğraflanması ve sonra tek bir fotoğrafta birleştirilmesi yaklaşık 2 yıl sürdü.
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İsveçli fotoğrafçı Fabian Oefner, 1972 model Lamborghini Miura SV marka otomobille göz alıcı bir fotoğraf şovu gerçekleştirdi. Otomobilin her bir bileşeninin parçalandığını gösteren yeni bir fotoğraf yarattı.
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İşin en şaşırtıcı tarafı, Oefner’in 2 milyon dolarlık arabayı tüm parçalarıyla fotoğraflamak ve parçaları birleştirmek neredeyse 2 yılını ayırmasıydı.
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Oefner, ‘Çözülmek’ adını verdiği projeyi ilk olarak beş yıl önce gerçekleştirmişti. Ancak küçük ölçekli modeller üzerinde benzer bir çalışma yapmıştı.
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4Oefner, İtalya’nın Sant’Agata bölgesindeki Lamborghini Fabrikası’nı ziyaret ederek, özenle restore edilmiş aracın her bir parçasını fotoğraflamaya başladı.
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51500 parçayı ayrı ayrı fotoğrafladıktan sonra her biriyle yan yana adeta dokuma çalışması yaptığı bir görsel oluşturdu.
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Oefner için bir stüdyoda küçük ölçekli modeller üzerinde çalıştıktan sonra, zamanını otomobil fabrikasında geçirmek zor oldu.
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7“Stüdyomda küçük modellerle sessiz bir ortamda çalıştım, dingin bir süreçti. Gerçek otomobille çalışmak çok karmaşıktı. Sürekli gürültü olan bir atölyede çalıştım” diyen fotoğrafçı, “Temmuz ayıydı, atölyede sıcaklık 44 dereceydi. Terliyordum ve havada benzin kokusu vardı. Gerçek bir modelle çalışmak daha hissedilebilir bir deneyimdi. Şimdi fotoğrafa bakınca tüm o kokular ve atölye ambiyansını hatırlıyorum” ifadesini kullandı.