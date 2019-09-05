2 milyon dolarlık Lamborghini'yi parçalara ayırdı

İsveçli fotoğrafçı Fabian Oefner, 1972 model Lamborghini Miura SV marka otomobille göz alıcı bir fotoğraf şovu gerçekleştirdi. Otomobilin her bir bileşeninin parçalandığını gösteren yeni bir fotoğraf yarattı.

İşin en şaşırtıcı tarafı, Oefner’in 2 milyon dolarlık arabayı tüm parçalarıyla fotoğraflamak ve parçaları birleştirmek neredeyse 2 yılını ayırmasıydı.

Oefner, ‘Çözülmek’ adını verdiği projeyi ilk olarak beş yıl önce gerçekleştirmişti. Ancak küçük ölçekli modeller üzerinde benzer bir çalışma yapmıştı.

7

“Stüdyomda küçük modellerle sessiz bir ortamda çalıştım, dingin bir süreçti. Gerçek otomobille çalışmak çok karmaşıktı. Sürekli gürültü olan bir atölyede çalıştım” diyen fotoğrafçı, “Temmuz ayıydı, atölyede sıcaklık 44 dereceydi. Terliyordum ve havada benzin kokusu vardı. Gerçek bir modelle çalışmak daha hissedilebilir bir deneyimdi. Şimdi fotoğrafa bakınca tüm o kokular ve atölye ambiyansını hatırlıyorum” ifadesini kullandı.