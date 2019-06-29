2. Solo Çağdaş Dans Festivali başladı

2. Solo Çağdaş Dans Festivali, CerModern bahçesinde 9 sanatçı performansıyla başladı.
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CerModern tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca desteklenen 2. Solo Çağdaş Dans Festivali'nin ilk gününde, Bremen'de Dans adlı sergi izlenime sunuldu.
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Sergi açılışının ardından Almanya'dan Ruben Reniers, İsviçre'den Laurence Yadi, Gine'den Djouma Kagbadouno, Türkiye'den Beril Baştürk ve Özgür Adam İnanç, Çekya'dan Kristyna Nemeckova, Macaristan'dan Zsofia Szeki, İtalya'dan Francesca Bedin ile Avusturya'dan Camilla Schielin performanslarını sergiledi.
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Başkentli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festival 3 gün sürecek.
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Öte yandan, Suriyeli ressam Adnan Jetto festivali anlatan yağlıboya tabloyu etkinlik alanında yapmaya başladı. Sanatçı eserini festival sonunda tamamlayacak.
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2. Solo Çağdaş Dans Festivali'nin ilk gününden objektiflere yansıyanlar...
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