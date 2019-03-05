2 yaşında resme başlayan ressamın 16 yaşında yarattığı eserler
Resim çizmeye 2 yaşında başlayan Dusan Krtolica, 16 yaşında tüm hayranlık uyandıran resimler yapıyor ve eserlerini farklı ülkelerden meraklılarına satıyor.
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16 yaşındaki Sırp ressam Dusan Krtolica, 2 yaşında keşfedilen resim yeteneğini geliştirerek, bugün hayran bırakan eserler yaratıyor.
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Bugüne kadar altı tane kişisel sergi açan, pek çok televizyon programına çıkan Krtolica, 13 yaşındayken, tarih öncesi dünyayı anlatan ansiklopediye illüstrasyonlar çizdi.
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“Çizmek benim en büyük tutkum” diyen Krtolica, “İlhamımı doğadan alıyorum” ifadesini kullanıyor.
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Krtolica, en çok hayvanların çeşitliliğinden, yeteneklerinden, farklı çevrelere uyum sağlama yeteneklerinden etkilendiğini söyleyerek çizimlerine hayvanları konu ediyor.
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Genç ressam, resimlerini dünyanın pek çok yerinden alıcısına ulaştırıyor.
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Krtolica, “Müşterilerimin aynı zamanda arkadaşlarım haline gelmesi beni en çok mutlu eden şey” diyor.
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İşte Krtolica’nın yeteneğini gözler önüne seren resimlerinden örnekler...
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