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20 yaşında hayata veda eden Cameron Boyce'un ölüm nedeni belli oldu

Disney'in yıldızı Cameron Boyce'un kalp krizinden değil uykusunda geçirdiği epilepsi nöbetinden dolayı hayatını kaybettiği duyuruldu.

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    Disney Channel'ın yıldızlarından Cameron Boyce, 20 yaşında yatağında ölü bulunmuş ve ilk açıklamalarda kalp krizi nedeniyle öldüğü iddia edilmişti.


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    Kanında alkol ya da uyuşturucu maddeye raslanmayan Boyce'un kalp krizinden değil uykusunda geçirdiği epilepsi nöbetinden dolayı yaşamını yitirdiği açıklandı.


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    Boyce, 2010 yılında başrollerde Adam Sandler ve Salma Hayek'i buluşturan Grown Ups adlı komedi filminde rol almıştı.


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    Boyce, Disney Channel'ın hit dizisi Jessie'de Luke karakterini canlandırıyordu.
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