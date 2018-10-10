2018 Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
ntv.com.tr
2018 Amerikan Müzik Ödülleri'nin kazananları dün gece belli oldu. Los Angeles’taki Microsoft Tiyatrosu’nda düzenlenen ve Tracee Ellis Ross’un sunduğu törenin yıldızı, geceden üç ödülle dönen ünlü şarkıcı Taylor Swift oldu. İşte 2018 Amerikan Müzik Ödülleri’nin kazanan isimleri...
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1
Yılın Sanatçısı
Taylor Swift
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2
Yılın Yeni Sanatçısı
Camila Cabello
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3
Country Müzik En iyi Erkek Şarkıcı
Kane Brown
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4
Country Müzik En İyi Kadın Şarkıcı
Carrie Underwood
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5
En İyi Pop/Rock Albüm
"Reputation" - Taylor Swift
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6
En İyi Soul/R&B Albüm
"?" - XXXTentacion
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7
En İyi Pop/Rock İkilisi ya da Grubu
Migos
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8
En İyi Adult Contemporary Şarkıcısı
Shawn Mendes
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9
En İyi Pop/Rock Şarkısı
"Havana" - Camila Cabello
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10
Soul/R&B En İyi Erkek Şarkıcı
Khalid
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11
Yılın Turnesi
Taylor Swift
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12
Pop/Rock En İyi Erkek Şarkıcı
Post Malone
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13
Rap/Hip-hop En İyi Şarkıcı
Cardi B