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2018 Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

ntv.com.tr

2018 Amerikan Müzik Ödülleri'nin kazananları dün gece belli oldu. Los Angeles’taki Microsoft Tiyatrosu’nda düzenlenen ve Tracee Ellis Ross’un sunduğu törenin yıldızı, geceden üç ödülle dönen ünlü şarkıcı Taylor Swift oldu. İşte 2018 Amerikan Müzik Ödülleri’nin kazanan isimleri...

  • 1

    Yılın Sanatçısı

    Taylor Swift

  • 2

    Yılın Yeni Sanatçısı

    Camila Cabello

  • 3

    Country Müzik En iyi Erkek Şarkıcı

    Kane Brown

  • 4

    Country Müzik En İyi Kadın Şarkıcı

    Carrie Underwood

  • 5

    En İyi Pop/Rock Albüm

    "Reputation" - Taylor Swift

  • 6

    En İyi Soul/R&B Albüm

    "?" - XXXTentacion

  • 7

    En İyi Pop/Rock İkilisi ya da Grubu

    Migos

  • 8

    En İyi Adult Contemporary Şarkıcısı

    Shawn Mendes

  • 9

    En İyi Pop/Rock Şarkısı

    "Havana" - Camila Cabello

  • 10

    Soul/R&B En İyi Erkek Şarkıcı

    Khalid

  • 11

    Yılın Turnesi

    Taylor Swift

  • 12

    Pop/Rock En İyi Erkek Şarkıcı

    Post Malone

  • 13

    Rap/Hip-hop En İyi Şarkıcı

    Cardi B

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