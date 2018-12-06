2018 İngiliz Ekolojik Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu
ntv.com.tr
2018 İngiliz Ekolojik Fotoğraf Yarışması'nın kazanan fotoğraflar açıklandı. İşte dünyanın farklı bölgelerinde çekilmiş en iyi ekolojik fotoğraflar...
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1
Birinci
Marion Adası, Güney Afrika
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2
İkinci
ABD
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3
Üçüncü
Fas
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4
Öğrencilerde birinci
Brezilya
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5
Detay kategorisi birincisi
İspanya
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6
Öğrencilerde detay kategorisi birincisi
Kosta Rika
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7
Dinamik ekosistem birincisi
Marion Adası, Güney Afrika
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8
Öğrencilerde dinamik ekosistem birincisi
Kanada
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9
İnsan ve doğa birincisi
Hindistan
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10
Öğrencilerde insan ve doğa birincisi
Karayipler
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11
Hareketli ekoloji birincisi
Botsvana
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12Öğrencilerde hareketli ekoloji birincisi
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13
Ekoloji sanatı birincisi
Galapágos Adaları
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14
Bireyler ve popülasyonlar birincisi
Brezilya
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15
Öğrencilerde ekoloji sanatıo birincisi
Norveç
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16
Öğrencilerde ekoloji sanatı birincisi
Brezilya