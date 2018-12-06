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2018 İngiliz Ekolojik Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu

ntv.com.tr

2018 İngiliz Ekolojik Fotoğraf Yarışması'nın kazanan fotoğraflar açıklandı. İşte dünyanın farklı bölgelerinde çekilmiş en iyi ekolojik fotoğraflar...

  • 1

    Birinci

    Marion Adası, Güney Afrika

  • 2

    İkinci 

    ABD

  • 3

    Üçüncü 

    Fas

  • 4

    Öğrencilerde birinci

    Brezilya

  • 5

    Detay kategorisi birincisi

    İspanya

  • 6

    Öğrencilerde detay kategorisi birincisi

    Kosta Rika

  • 7

    Dinamik ekosistem birincisi 

    Marion Adası, Güney Afrika

  • 8

    Öğrencilerde dinamik ekosistem birincisi 

    Kanada

  • 9

    İnsan ve doğa birincisi

    Hindistan

  • 10

    Öğrencilerde insan ve doğa birincisi

    Karayipler

  • 11

    Hareketli ekoloji birincisi

    Botsvana

  • 12

    Öğrencilerde hareketli ekoloji birincisi
  • 13

    Ekoloji sanatı birincisi

    Galapágos Adaları

  • 14

    Bireyler ve popülasyonlar birincisi

    Brezilya

  • 15

    Öğrencilerde ekoloji sanatıo birincisi

    Norveç

  • 16

    Öğrencilerde ekoloji sanatı birincisi

    Brezilya

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