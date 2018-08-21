2018 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kazananlar belli oldu
Sektörün en iyilerinin belirlendiği 2018 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. İşte New York's Radio City Music Hall'de gerçekleşen gecenin kazananları
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1Yılın şarkısı: Post Malone ile 21 Savage düeti – rockstar
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2En iyi yeni sanatçı: Cardi B
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3Yılın müzik klibi: Camila Cabello ile Young Thug düeti – Havana
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Yılın sanatçısı: Camila Cabello
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5En iyi işbirliği: Jennifer Lopez ile DJ Khaled & Cardi B düeti – Dinero
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6Yılın çıkış yapan sanatçısı: Hayley Kiyoko
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7En iyi pop: Ariana Grande No Tears Left to Cry
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8En iyi hip hop: Nicki Minaj – Chun-Li
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9En iyi Latin: J Balvin, Willy William – Mi Gente
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10En iyi dans: Avicii ile Rita Ora düeti – Lonely Together
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11En iyi rock: Imagine Dragons – Whatever It Takes
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Mesaj veren klip: Childish Gambino – This Is America The Carters
En iyi koreografi: Childish Gambino – This Is America
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En iyi sinematografi: The Carters – APES**T
En iyi sanat yönetmeni: The Carters – APES**T – Jan Houlevigue, The Louvre
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14En iyi yönetmen: Childish Gambino – This Is America – Yönetmen Hiro Murai
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15En iyi görsel efekt: Kendrick Lamar & SZA – All The Stars - Görsel efekt tasarımı Loris Paillier for BUF Paris
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En iyi koreografi: Childish Gambino – This Is America
En iyi düzenleme: N.E.R.D & Rihanna – “Lemon” – Düzenleyen Taylor Ward
Yazın şarkısı: Cardi B, Bad Bunny & J Balvin – "I Like It"