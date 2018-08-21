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2018 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kazananlar belli oldu

Sektörün en iyilerinin belirlendiği 2018 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. İşte New York's Radio City Music Hall'de gerçekleşen gecenin kazananları

  • 1

    Yılın şarkısı: Post Malone ile 21 Savage düeti – rockstar
  • 2

    En iyi yeni sanatçı: Cardi B
  • 3

    Yılın müzik klibi: Camila Cabello ile Young Thug düeti – Havana
  • 4

    Yılın sanatçısı: Camila Cabello

  • 5

    En iyi işbirliği: Jennifer Lopez ile DJ Khaled & Cardi B düeti – Dinero
  • 6

    Yılın çıkış yapan sanatçısı: Hayley Kiyoko
  • 7

    En iyi pop: Ariana Grande No Tears Left to Cry
  • 8

    En iyi hip hop: Nicki Minaj – Chun-Li
  • 9

    En iyi Latin: J Balvin, Willy William – Mi Gente
  • 10

    En iyi dans: Avicii ile Rita Ora düeti – Lonely Together
  • 11

    En iyi rock: Imagine Dragons – Whatever It Takes
  • 12

    Mesaj veren klip: Childish Gambino – This Is America The Carters

    En iyi koreografi: Childish Gambino – This Is America

  • 13

    En iyi sinematografi: The Carters – APES**T

    En iyi sanat yönetmeni: The Carters – APES**T – Jan Houlevigue, The Louvre

  • 14

    En iyi yönetmen: Childish Gambino – This Is America – Yönetmen Hiro Murai
  • 15

    En iyi görsel efekt: Kendrick Lamar & SZA – All The Stars - Görsel efekt tasarımı Loris Paillier for BUF Paris
  • 16

    En iyi koreografi: Childish Gambino – This Is America

    En iyi düzenleme: N.E.R.D & Rihanna – “Lemon” – Düzenleyen Taylor Ward

    Yazın şarkısı: Cardi B, Bad Bunny & J Balvin – "I Like It"

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