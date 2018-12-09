NTV

2018 National Geographic Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu

ntv.com.tr

2008'den bu yana her yıl düzenlenen, hem amatör hem de profesyonel fotoğrafçıların çektiği fotoğrafların aynı aynda değerlendirildiği National Geographic Fotoğraf Yarışması'nın kazananları açıklandı.

  • 1

    İnsan kategorisi birincisi
  • 2

    İnsan kategorisi ikincisi
  • 3

    İnsan kategorisi üçüncüsü
  • 4

    Büyük ödül birincisi
  • 5

    Büyük ödül ikincisi
  • 6

    Büyük ödül üçüncüsü
  • 7

    Onur ödülü
  • 8

    Vahşi yaşam kategorisi birincisi
  • 9

    Vahşi yaşam kategorisi ikincisi
  • 10

    Vahşi yaşam kategorisi üçüncüsü
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