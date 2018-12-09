2018 National Geographic Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu
ntv.com.tr
2008'den bu yana her yıl düzenlenen, hem amatör hem de profesyonel fotoğrafçıların çektiği fotoğrafların aynı aynda değerlendirildiği National Geographic Fotoğraf Yarışması'nın kazananları açıklandı.
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1İnsan kategorisi birincisi
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2İnsan kategorisi ikincisi
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3İnsan kategorisi üçüncüsü
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4Büyük ödül birincisi
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5Büyük ödül ikincisi
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6Büyük ödül üçüncüsü
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7Onur ödülü
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8Vahşi yaşam kategorisi birincisi
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9Vahşi yaşam kategorisi ikincisi
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10Vahşi yaşam kategorisi üçüncüsü