2018 National Geographic Yılın Seyahat Fotoğrafçısı Yarışması'ndan çarpıcı fotoğraflar

2018'in en heyecan verici fotoğraf yarışmalardan biri olan National Geographic Yılın Seyahat Fotoğrafçısı Yarışması'na başvuruların bitmesine sadece bir gün kaldı. Dünyanın birçok yerindeki fotoğrafçılar eserlerini kuruluşa yollamaya devam ederken, National Geographic bu fotoğraflardan bir seçki yayınlandı.

“Doğa”, “Şehirler” ve İnsanlar” olarak 3 kategoride düzenlenen yarışmanın birincisi 10 bin dolar ile ödüllendirilecek.