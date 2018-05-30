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2018 National Geographic Yılın Seyahat Fotoğrafçısı Yarışması'ndan çarpıcı fotoğraflar

ntv.com.tr

Dünyanın birçok yerinden seçkin fotoğrafçılar, 2018 National Geographic Yılın Seyahat Fotoğrafçısı Yarışması için eserlerini gönderiyor. Başvuruların bitmesine bir gün kala National Geographic, yarışmacıların eserlerinden bir seçki yayınlandı. “Doğa”, “Şehirler” ve İnsanlar” olarak 3 kategoride düzenlenen yarışmanın birincisi 10 bin dolar ile ödüllendirilecek.

  • 1

    2018'in en heyecan verici fotoğraf yarışmalardan biri olan National Geographic Yılın Seyahat Fotoğrafçısı Yarışması'na başvuruların bitmesine sadece bir gün kaldı. Dünyanın birçok yerindeki fotoğrafçılar eserlerini kuruluşa yollamaya devam ederken, National Geographic bu fotoğraflardan bir seçki yayınlandı.

    “Doğa”, “Şehirler” ve İnsanlar” olarak 3 kategoride düzenlenen yarışmanın birincisi 10 bin dolar ile ödüllendirilecek.

  • 2

    Luc Mena, California, ABD
  • 3

    Ricky Batista, California, ABD
  • 4

    Stephanie Miller, "The Scenic Suitcase", Güney Afrika'nın beşkenti Cape Town'da yer alan Bo Kaap bölgesinin renkli sokakları.
  • 5

    Richard Vangegriend, Barcelona, İspanya
  • 6

    Mohsin Abrar, Depremden hemen önce Nepal'in başkenti, Katmandu.
  • 7

    Tokyo, Japonya
  • 8

    Haitong Yu, "Gökkuşağı Köyü", Hong Kong, Çin.
  • 9

    Mike Watson, Tac Mahal, Hindistan
  • 10

    Tetsuya Hashimoto, "The Site of Reversible Destiny", Gifu, Japonya
  • 11

    Tosin Arası, Golden Gate Bridge, Sn Francisco, ABD
  • 12

    Mohamed Shareef, "Chasing Lunch", Maldivler
  • 13

    Dinesh Boaz, "Super Sonic", Arizona, ABD
  • 14

    Jalan Sahba, "Those Zeekeh Brothers in Arms", Kamerun
  • 15

    Paul Rifkin, "Leopard Hunting a Stork", Serengeti Milli Parkı, Tanzanya
  • 16

    Mitchell Pettigrew, "Foam Party", ABD
  • 17

    Karsten Hoenack," Coordillera", Monterrey, Meksika
  • 18

    Hongjun Yue, "Together"
  • 19

    Andrew Robertson, "Hyperspace", Kopenhag Metrosu, Danimarka
  • 20

    Eduardo Del Alamo, "Leopard Seal, Dinner Time", Yengeç Dönencesi
  • 21

    ChunPong Leung, "Bus at Dusk", Hong Kong, Çin.
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