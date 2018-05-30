2018 National Geographic Yılın Seyahat Fotoğrafçısı Yarışması'ndan çarpıcı fotoğraflar
ntv.com.tr
Dünyanın birçok yerinden seçkin fotoğrafçılar, 2018 National Geographic Yılın Seyahat Fotoğrafçısı Yarışması için eserlerini gönderiyor. Başvuruların bitmesine bir gün kala National Geographic, yarışmacıların eserlerinden bir seçki yayınlandı. “Doğa”, “Şehirler” ve İnsanlar” olarak 3 kategoride düzenlenen yarışmanın birincisi 10 bin dolar ile ödüllendirilecek.
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2018'in en heyecan verici fotoğraf yarışmalardan biri olan National Geographic Yılın Seyahat Fotoğrafçısı Yarışması'na başvuruların bitmesine sadece bir gün kaldı. Dünyanın birçok yerindeki fotoğrafçılar eserlerini kuruluşa yollamaya devam ederken, National Geographic bu fotoğraflardan bir seçki yayınlandı.
“Doğa”, “Şehirler” ve İnsanlar” olarak 3 kategoride düzenlenen yarışmanın birincisi 10 bin dolar ile ödüllendirilecek.
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2Luc Mena, California, ABD
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3Ricky Batista, California, ABD
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4Stephanie Miller, "The Scenic Suitcase", Güney Afrika'nın beşkenti Cape Town'da yer alan Bo Kaap bölgesinin renkli sokakları.
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5Richard Vangegriend, Barcelona, İspanya
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6Mohsin Abrar, Depremden hemen önce Nepal'in başkenti, Katmandu.
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7Tokyo, Japonya
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8Haitong Yu, "Gökkuşağı Köyü", Hong Kong, Çin.
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9Mike Watson, Tac Mahal, Hindistan
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10Tetsuya Hashimoto, "The Site of Reversible Destiny", Gifu, Japonya
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11Tosin Arası, Golden Gate Bridge, Sn Francisco, ABD
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12Mohamed Shareef, "Chasing Lunch", Maldivler
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13Dinesh Boaz, "Super Sonic", Arizona, ABD
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14Jalan Sahba, "Those Zeekeh Brothers in Arms", Kamerun
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15Paul Rifkin, "Leopard Hunting a Stork", Serengeti Milli Parkı, Tanzanya
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16Mitchell Pettigrew, "Foam Party", ABD
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17Karsten Hoenack," Coordillera", Monterrey, Meksika
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18Hongjun Yue, "Together"
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19Andrew Robertson, "Hyperspace", Kopenhag Metrosu, Danimarka
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20Eduardo Del Alamo, "Leopard Seal, Dinner Time", Yengeç Dönencesi
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21ChunPong Leung, "Bus at Dusk", Hong Kong, Çin.