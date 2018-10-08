2018 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nde yarışan fotoğraflar
ntv.com.tr
12 yıldır verilen Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri için bu yıl da dünyanın dört bir yanından fotoğraflar gönderildi. Sony jürisi, bu yılki yarışmanın duyurulması için, rekabetin ne kadar şiddetli olacağını kanıtlayan yarışma fotoğraflarından ilk örnekleri yayınladı. Profesyonel, Öğrenci, Gençlik ve Açık Yarışma olmak üzere dört kategoride ödül verilecek olan 2018 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nde kazanan fotoğrafçı 5 bin dolar ödül kazanacak.
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1
Myanmar, Zarni Myo Win.
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2İran, Hasan Torabi
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3ABD, Tonino Vicari
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4Macaristan, Budapeşte, Patrik Szeleczkei
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5İsviçre, Sylvia Michel
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6Hindistan, Aleksandr Reshnia
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7ABD, Christy Lee Rogers
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8İtalya, Marco Marcone
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9İtalya, Marco Gaiotti
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10Hindistan, Sohail Inzaman
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11Çin, Pang Xiao Zhong
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12İspanya, Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz
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13İngiltere, Polly Rusyn
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14Çin, Xin Cheng
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15Avustralya, Gaetano Dario Gargiulo
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16İngiltere, Nicholas E Jones
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17Filipinler, Christopher Comeso
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18Fransa, Sebastien Leban
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19İngiltere, Matthew Cattell