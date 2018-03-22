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2018 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması’nın kazananları

ntv.com.tr

2018 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması’nda kazananlar belli oldu. Her ülkeden dereceye giren fotoğraflar listelendi. Dünyanın farklı noktalarında çekilen fotoğraflar, 20 Nisan-6 Mayıs arasında Londra’daki Somerset House’da sergilenecek. İşte, etkileyici manzaraların, insan portrelerinin ve dikkat çekici anların kaydedildiği fotoğraflardan bazıları...

  • 1

    Myanmar ulusal ikincilik ödülü

  • 2

    Çekya ulusal ödül birincisi
  • 3

    Çin ulusal ödülü üçüncüsü

  • 4

    Bangladeş ulusal ödül birincisi

  • 5

    Norveç ulusal ödül birincisi

  • 6

    Tayland ulusal ödül üçüncüsü
  • 7

    Vietnam ulusal ödül ikincisi
  • 8

    ABD ulusal ödül üçüncüsü
  • 9

    Singapur ulusal ödül birincisi
  • 10

    ABD ulusal ödül birincisi
  • 11

    Bangladeş ulusal ödül ikincisi
  • 12

    Almanya ulusal ödül birincisi
  • 13

    İngiltere ulusal ödül birincisi
  • 14

    Malezya ulusal ödül birincisi
  • 15

    Belçika ulusal ödül birincisi
  • 16

    Yunanistan ulusal ödül birincisi
  • 17

    Tayland ulusal ödül birincisi
  • 18

    Vietnam ulusal ödül birincisi
  • 19

    Romanya ulusal ödül birincisi
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