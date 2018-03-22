2018 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması’nın kazananları
ntv.com.tr
2018 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması’nda kazananlar belli oldu. Her ülkeden dereceye giren fotoğraflar listelendi. Dünyanın farklı noktalarında çekilen fotoğraflar, 20 Nisan-6 Mayıs arasında Londra’daki Somerset House’da sergilenecek. İşte, etkileyici manzaraların, insan portrelerinin ve dikkat çekici anların kaydedildiği fotoğraflardan bazıları...
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1
Myanmar ulusal ikincilik ödülü
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2Çekya ulusal ödül birincisi
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3
Çin ulusal ödülü üçüncüsü
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4
Bangladeş ulusal ödül birincisi
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5
Norveç ulusal ödül birincisi
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6Tayland ulusal ödül üçüncüsü
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7Vietnam ulusal ödül ikincisi
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8ABD ulusal ödül üçüncüsü
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9Singapur ulusal ödül birincisi
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10ABD ulusal ödül birincisi
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11Bangladeş ulusal ödül ikincisi
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12Almanya ulusal ödül birincisi
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13İngiltere ulusal ödül birincisi
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14Malezya ulusal ödül birincisi
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15Belçika ulusal ödül birincisi
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16Yunanistan ulusal ödül birincisi
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17Tayland ulusal ödül birincisi
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18Vietnam ulusal ödül birincisi
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19Romanya ulusal ödül birincisi