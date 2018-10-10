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2018 Yılın Çevre Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları

2018 Yılın Çevre Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları 89 ülkeden fotoğrafçıların fotoğrafları arasından seçildi. Büyük ödülü İranlı fotoğrafçı Said Muhammedzade kazanırken, Türk fotoğrafçı Ümmü Kandilcioğlu da Uygulamada Sürdürülebilirlik Ödülü'nün sahibi oldu.

  • 1

    End Floating 

    Yılın Çevre Fotoğrafı Ödülü

    Fotoğrafçı: Said Muhammedzade (İran)

  • 2

    Dryness

    İklim Değişikliği Ödülü

    Fotoğrafçı: Chinmoy Biswas (Hindistan)

  • 3

    And Life Rises

    İnşa Edilmiş Çevre Ödülü

    Fotoğrafçı: Younes Khani Someeh Soflaei (İran)

  • 4

    Bulrush

    Uygulamada Sürdürülebilirlik Ödülü

    Fotoğrafçı: Ümmü Kandilcioğlu (Türkiye)

  • 5

    Happiness on a Rainy Day

    Genç Çevreci Ödülü

    Fotoğrafçı: Fardin Oyan (Bangladeş) 

  • 6

    Dereceye giremeyen ancak yarışmanın beğenişen diğer fotoğrafları

    Dereceye giremeyen ancak yarışmanın beğenişen diğer fotoğrafları

    Boulmigou. The Paradise of Forgotten Hearts

    Fotoğrafçı: Antonio Aragón Renuncio (Burkina Faso)

  • 7

    Floating Life on River Under Pollution

    Fotoğrafçı: Tapan Karmakar. (Hindistan)

  • 8

    Not in My Forest

    Fotoğrafçı: Calvin Ke (Malezya)

  • 9

    Urban Life in Singapore

    Fotoğrafçı: Thigh Wanna (Singapur)

  • 10

    Save Turtle

    Fotoğrafçı: Jing Li (Sri Lanka)

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