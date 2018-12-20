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2018'de en çok bilet satan sanatçılar

Ed Sheeran, yıl boyuncu 4.9 milyon bilet satışıyla 342 milyon sterlin kazanç sağlayarak rekor kırdı. İşte detaylar ve 2018'in en çok bilet satan 10 sanatçısı...

  • 1

    Şarkılarıyla 2018'e damga vuran ve rekordan rekora koşan İngiliz müzisyen Ed Sheeran, bu yıl düzenlediği dünya turnesi boyunca 4.9 milyon bilet satarak 342 milyon sterlin (Yaklaşık 2 milyar 350 milyon TL) kazandı.

    (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)

  • 2

    27 yaşındaki şarkıcıyı meslektaşı ve yakın arkadaşı Taylor Swift izledi.
  • 3

    Reputation turnesinden 244 milyon sterlin kazanan Swift, 2.9 milyon bilet sattı.
  • 4

    İkiliyi, 201 milyon sterlin ve 2.9 milyon biletle Beyonce ve Jay Z takip etti.
  • 5

    Listedeki diğer isimlerse şöyle:

    Pink - 134 milyon sterlin / 1.29 milyon bilet
  • 6

    Bruno Mars - 132 milyon sterlin / 1.29 milyon bilet
  • 7

    The Eagles - 131 milyon sterlin / 964 bin bilet
  • 8

    Justin Timberlake - 119 milyon sterlin / 1.19 milyon bilet
  • 9

    Roger Waters - 104 milyon sterlin / 1.5 milyon bilet
  • 10

    U2 - 100 milyon sterlin / 927 bin bilet
  • 11

    The Rolling Stones - 92 milyon sterlin - 751 bin bilet
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