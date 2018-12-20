2018'de en çok bilet satan sanatçılar
Ed Sheeran, yıl boyuncu 4.9 milyon bilet satışıyla 342 milyon sterlin kazanç sağlayarak rekor kırdı. İşte detaylar ve 2018'in en çok bilet satan 10 sanatçısı...
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Şarkılarıyla 2018'e damga vuran ve rekordan rekora koşan İngiliz müzisyen Ed Sheeran, bu yıl düzenlediği dünya turnesi boyunca 4.9 milyon bilet satarak 342 milyon sterlin (Yaklaşık 2 milyar 350 milyon TL) kazandı.
(Fotoğraflar: Getty Images Turkey)
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227 yaşındaki şarkıcıyı meslektaşı ve yakın arkadaşı Taylor Swift izledi.
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3Reputation turnesinden 244 milyon sterlin kazanan Swift, 2.9 milyon bilet sattı.
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4İkiliyi, 201 milyon sterlin ve 2.9 milyon biletle Beyonce ve Jay Z takip etti.
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5Listedeki diğer isimlerse şöyle:
Pink - 134 milyon sterlin / 1.29 milyon bilet
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6Bruno Mars - 132 milyon sterlin / 1.29 milyon bilet
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7The Eagles - 131 milyon sterlin / 964 bin bilet
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8Justin Timberlake - 119 milyon sterlin / 1.19 milyon bilet
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9Roger Waters - 104 milyon sterlin / 1.5 milyon bilet
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10U2 - 100 milyon sterlin / 927 bin bilet
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11The Rolling Stones - 92 milyon sterlin - 751 bin bilet