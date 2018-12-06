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2018'in en çok izlenen fragmanları

Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı IMDb, 2018'in en çok izlenen fragmanlarını açıkladı. İşte bu yıla damga vuran 20 film fragmanı...

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