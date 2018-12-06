2018'in en çok izlenen fragmanları
Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı IMDb, 2018'in en çok izlenen fragmanlarını açıkladı. İşte bu yıla damga vuran 20 film fragmanı...
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1
20. A Star Is Born (2018)
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19. The Nun (2018)
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3
18. Captain Marvel (2019)
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4
17. Solo: A Star Wars Story (2018)
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5
16. Rampage (2018)
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6
15. Incredibles 2 (2018)
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7
14. Annihilation (2018)
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8
13. Tomb Raider (2018)
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9
12. Mission: Impossible - Fallout (2018)
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11. A Quiet Place (2018)
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11
10. Red Sparrow (2018)
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9. Hereditary (2018)
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13
8. Aquaman (2018)
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7. The Shape of Water (2018)
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15
6. The Predator (2018)
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16
5. Baaghi 2 (2018)
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17
4. Venom: Zehirli Öfke (2018)
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18
3. Deadpool 2 (2018)
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19
2. The Meg (2018)
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20
1. Avengers: Infinity War (2018)