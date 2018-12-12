2018’in en çok satan kitapları
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2018 yılında Türkiye’nin en çok kitap okuyan coğrafi bölgeleri, en çok satan kitaplar, en çok talep gören yayınevleri ve en çok satan klasikler belli oldu. İşte Hepsiburada verilerine göre 2018'in en çok okunanları...
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1
2018'İN EN ÇOK SATAN KİTAPLARIBilinmeyen Bir Kadının Mektubu - Stefan Zweig
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2Abum Rabum - İskender Pala
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3Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali
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4Kırlangıç Çığlığı - Ahmet Ümit
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5Huzursuzluk - Zülfü Livaneli
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6Gazi Mustafa Kemal Atatürk - İlber Ortaylı
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7Harry Potter ve Felsefe Taşı - J. K. Rowling
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8Kördüğüm - Ayşe Kulin
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9Başlangıç - Dan Brown
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10
2018'İN EN ÇOK SATAN KLASİKLERİBeyaz Zambaklar Ülkesinde - Grigoriy Petrov
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11Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali
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12Simyacı - Paulo Coelho
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13
Körlük - Jose Saramago
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14
Hayvan Çiftliği - George Orwell
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15
Şeker Portakalı - Jose Mauro de Vasconcelos
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16
Küçük Prens - Antoine de Saint-Exupery
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17
Sol Ayağım - Christy Brown
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18
Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu - Stefan Zweig
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19
Fareler Ve İnsanlar - John Steinbeck
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EN ÇOK KİTAP OKUYAN BÖLGE: MARMARA
En çok kitap okuyan bölge: Marmara Bölgesi
Türkiye’nin en çok kitap okuyan coğrafi bölgesi Marmara Bölgesi olurken onu sırasıyla İç Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi takip etti.
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2018'İN EN ÇOK TALEP GÖREN YAYINEVLERİ
İş Bankası Kültür Yayınları
Yapı Kredi Yayınları
Benim Hocam Yayınları
Kırmızı Kedi Yayınevi
Timaş Çocuk
Destek Yayınları
Doğan Kitap
Everest Yayınları
Can Yayınları
Pegasus Yayınları