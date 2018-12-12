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2018’in en çok satan kitapları

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2018 yılında Türkiye’nin en çok kitap okuyan coğrafi bölgeleri, en çok satan kitaplar, en çok talep gören yayınevleri ve en çok satan klasikler belli oldu. İşte Hepsiburada verilerine göre 2018'in en çok okunanları...

  • 1

    2018'İN EN ÇOK SATAN KİTAPLARI

    2018'İN EN ÇOK SATAN KİTAPLARI
    Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu - Stefan Zweig
  • 2

    Abum Rabum - İskender Pala
  • 3

    Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali
  • 4

    Kırlangıç Çığlığı - Ahmet Ümit
  • 5

    Huzursuzluk - Zülfü Livaneli
  • 6

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk - İlber Ortaylı
  • 7

    Harry Potter ve Felsefe Taşı - J. K. Rowling
  • 8

    Kördüğüm - Ayşe Kulin
  • 9

    Başlangıç - Dan Brown
  • 10

    2018'İN EN ÇOK SATAN KLASİKLERİ

    2018'İN EN ÇOK SATAN KLASİKLERİ
    Beyaz Zambaklar Ülkesinde - Grigoriy Petrov
  • 11

    Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali
  • 12

    Simyacı - Paulo Coelho
  • 13

    Körlük - Jose Saramago

  • 14

    Hayvan Çiftliği - George Orwell

  • 15

    Şeker Portakalı - Jose Mauro de Vasconcelos

  • 16

    Küçük Prens - Antoine de Saint-Exupery

  • 17

    Sol Ayağım - Christy Brown

  • 18

    Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu - Stefan Zweig

  • 19

    Fareler Ve İnsanlar - John Steinbeck

  • 20

    EN ÇOK KİTAP OKUYAN BÖLGE: MARMARA

    EN ÇOK KİTAP OKUYAN BÖLGE: MARMARA

    En çok kitap okuyan bölge: Marmara Bölgesi

    Türkiye’nin en çok kitap okuyan coğrafi bölgesi Marmara Bölgesi olurken onu sırasıyla İç Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi takip etti.

  • 21

    2018'İN EN ÇOK TALEP GÖREN YAYINEVLERİ

    2018'İN EN ÇOK TALEP GÖREN YAYINEVLERİ

    İş Bankası Kültür Yayınları

    Yapı Kredi Yayınları

    Benim Hocam Yayınları

    Kırmızı Kedi Yayınevi

    Timaş Çocuk

    Destek Yayınları

    Doğan Kitap

    Everest Yayınları

    Can Yayınları

    Pegasus Yayınları

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