2018'in en iyi dizi karakterleri

1 Barry / Barry



Bu yılın en ilgi çekici komedi dizilerinden biri olan Barry, yaratıcısı ve başrolü Bill Hader’ın performansıyla zirve yapıyor. Hader dizinin hem komedi hem de dram duygusunu büyük bir ustalıkla seyirciye geçiriyor.







2 Supergirl / Brainiac 5



Supergirl’ün sezon ortası prömiyerinde görünen Brainiac 5, müthiş zekası ve yetenekleri sayesinde ekibe sonsuz yardımda bulundu. Karakter aynı zamanda mizahi anlamda unutulmaz anlara da imzasını attı.



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3 The Handmaid's Tale / Eden



June ve Nick’in arasına giren karakter sezon başında diziye girdiğinde çoğu hayranın antipatisini topladı. Ancak son derece incelikli bu karakterin sezon sonunda ne denli güçlü bir savaşçı olduğunu keşfettik.

4 Preacher /Marie L'Angelle



Anakarakter Jesse Custer’a yaşattıklarını düşündüğümüzde sadist büyükanne Marie L'Angelle’in nasıl bir karakter olarak diziye dahil olacağı büyük merak konusuydu. Nitekim Betty Buckley’nin olağanüstü performansının da yardımıyla karakter hayranları hayal kırıklığına uğratmadı.

5 Pose / Blanca



Yılın en çok konuşulan yapımlarından olan Pose, birçok sağlam karaktere ev sahipliği yapsa da başkarakter Blanca bunlar arasında en çarpıcı olanı.

6 Gotham / Jeremiah Valeska



Dizide birkaç sezondur Jerome Valeska karakteriyle fırtınalar koparan Cameron Monaghan bu sezon karakterin ikiz kardeşi Jeremiah Valeska rolüne büründü. Hem Monaghan’ın performansı hem de Jeremiah karakterinin ustalıkla kaleme alınması büyük övgü topladı.





7 The Split / Hannah Stern



BBC yapımı hukuk dizisinin anakarakteri fazlasıyla zeki, zarif ve şık... Müvekkilleri için var gücüyle mücadele eden karakterin en iyi tarafı ise hayatının kusursuz olmadığını görmemiz.





8 Patrick Melrose / Patrick Melrose



Benedict Cumberbatch'in eşsiz bir performansla hayat verdiği Patrick Melrose, 2018 ekranının en katmanlı karakterlerinden biri.





9 The Assassination Of Gianni Versace /Andrew Cunanan



Görsel dili ve üst seviye senaryosuyla dikkat çeken The Assassination of Gianni Versace, Versace’nin katili Andrew Cunanan’ı fazlasıyla katmanlı bir karakter olarak karşımıza çıkarıyor.





