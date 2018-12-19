2018'in en iyi düğün fotoğrafları
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Düğün fotoğrafçılığı, yıllar içinde fotoğraf sanatı içinde önemli bir yer edindi. Farklı fotoğraf stilleriyle çiftlerin en önemli günü için belge niteliğinde çalışmalar yapılmaya başlandı. Bazı fotoğrafçılarla birlikte bazı çiftler cesur davranınca ortaya birbirinden ‘korkusuz’ fotoğraflar çıktı. İşte dünyanın farklı yerlerinden korkusuz çiftleri ve tutkulu fotoğrafçıları bir araya getiren Fearless Awards’ın seçtiği 2018’in en iyi düğün fotoğrafları...
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