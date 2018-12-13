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2018'in en kötü filmleri (IMDb verileri)

ntv.com.tr

Puanlama sistemi sayesinde filmlerin beğenilme derecelerini gösteren IMDb (İnternet film veritabanı) 2018'in en kötü filmlerini açıkladı.

  • 1

    62. The Competition (2018)

    62. The Competition (2018)
  • 2

    61. Jupiter's Moon (2017)

    61. Jupiter's Moon (2017)
  • 3

    60. The Current War (2017)

    60. The Current War (2017)
  • 4

    59. Renegades (2017)

    59. Renegades (2017)
  • 5

    58. Night Comes On (2018)

    58. Night Comes On (2018)
  • 6

    57. Jurassic World: Yıkılmış Krallık (2018)

    57. Jurassic World: Yıkılmış Krallık (2018)
  • 7

    56. Kızıl Serçe (2018)

    56. Kızıl Serçe (2018)
  • 8

    55. Brad'in Durumu: Karmaşık (2017)

    55. Brad'in Durumu: Karmaşık (2017)
  • 9

    54. Uncle Drew (2018)

    54. Uncle Drew (2018)
  • 10

    53. Superfly (2018)

    53. Superfly (2018)
  • 11

    52. Kasırgada Vurgun (2018)

    52. Kasırgada Vurgun (2018)
  • 12

    51. İlk Arınma Gecesi (2018)

    51. İlk Arınma Gecesi (2018)
  • 13

    50. 12 Savasçı (2018)

    50. 12 Savasçı (2018)
  • 14

    49. Tomb Raider (2018)

    49. Tomb Raider (2018)
  • 15

    48. Bad Samaritan (2018)

    48. Bad Samaritan (2018)
  • 16

    47. Unfriended: Dark Web (2018)

    47. Unfriended: Dark Web (2018)
  • 17

    46. Parti Kraliçesi (I) (2018)

    46. Parti Kraliçesi (I) (2018)
  • 18

    45. The Miracle Season (2018)

    45. The Miracle Season (2018)
  • 19

    44. The Equalizer 2 (2018)

    44. The Equalizer 2 (2018)
  • 20

    43. Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz (2018)

    43. Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz (2018)
  • 21

    42. I Can Only Imagine (2018)

    42. I Can Only Imagine (2018)
  • 22

    41. The Meg (2018)

    41. The Meg (2018)
  • 23

    40. Ruhlar Bölgesi: Son Anahtar (2018)

    40. Ruhlar Bölgesi: Son Anahtar (2018)
  • 24

    39. Pasifik Savaşı: İsyan (2018)

    39. Pasifik Savaşı: İsyan (2018)
  • 25

    38. Aksiyon Parkı (2018)

    38. Aksiyon Parkı (2018)
  • 26

    37. Ziyaretçiler: Gece Avı (2018)

    37. Ziyaretçiler: Gece Avı (2018)
  • 27

    36. Den of Thieves (2018)

    36. Den of Thieves (2018)
  • 28

    35. Cloverfield Paradoksu (2018)

    35. Cloverfield Paradoksu (2018)
  • 29

    34. Yakalandın! (I) (2018)

    34. Yakalandın! (I) (2018)
  • 30

    33. Gringo (2018)

    33. Gringo (2018)
  • 31

    32. Gökdelen (2018)

    32. Gökdelen (2018)
  • 32

    31. Mile 22 (2018)

    31. Mile 22 (2018)
  • 33

    30. Venom: Zehirli Öfke (2018)

    30. Venom: Zehirli Öfke (2018)
  • 34

    29. Edepsiz Kuklalar (2018)

    29. Edepsiz Kuklalar (2018)
  • 35

    28. Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili (2018)

    28. Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili (2018)
  • 36

    27. Entebbe'de 7 Gün (2018)

    27. Entebbe'de 7 Gün (2018)
  • 37

    26. Traffik (2018)

    26. Traffik (2018)
  • 38

    25. Zamanda Kıvrılma (2018)

    25. Zamanda Kıvrılma (2018)
  • 39

    24. Yolcu (I) (2018)

    24. Yolcu (I) (2018)
  • 40

    23. Acayip Güzelim (2018)

    23. Acayip Güzelim (2018)
  • 41

    22. Ocean's Eight (2018)

    22. Ocean's Eight (2018)
  • 42

    21. Labirent: Son İsyan (2018)

    21. Labirent: Son İsyan (2018)
  • 43

    20. Book Club (I) (2018)

    20. Book Club (I) (2018)
  • 44

    19. 15:17 Paris Treni (2018)

    19. 15:17 Paris Treni (2018)
  • 45

    18. Dog Days (I) (2018)

    18. Dog Days (I) (2018)
  • 46

    17. Dehşetin Yüzü (2018)

    17. Dehşetin Yüzü (2018)
  • 47

    16. Baban Kim? (2017)

    16. Baban Kim? (2017)
  • 48

    15. Overboard (I) (2018)

    15. Overboard (I) (2018)
  • 49

    14. Gururlu Mary (2018)

    14. Gururlu Mary (2018)
  • 50

    13. Öldürme Arzusu (2018)

    13. Öldürme Arzusu (2018)
  • 51

    12. Gizemli Ev (2018)

    12. Gizemli Ev (2018)
  • 52

    11. Gotti (2018)

    11. Gotti (2018)
  • 53

    10. Cüce Dedektif Serlok (2018)

    10. Cüce Dedektif Serlok (2018)
  • 54

    9. Truth or Dare (I) (2018)

    9. Truth or Dare (I) (2018)
  • 55

    8. Acrimony (2018)

    8. Acrimony (2018)
  • 56

    7. Forever My Girl (2018)

    7. Forever My Girl (2018)
  • 57

    6. Midnight Sun (2018)

    6. Midnight Sun (2018)
  • 58

    5. Breaking In (2018)

    5. Breaking In (2018)
  • 59

    4. Karanlık Zihinler (2018)

    4. Karanlık Zihinler (2018)
  • 60

    3. Show Dogs (2018)

    3. Show Dogs (2018)
  • 61

    2. Uzun Kabus (2018)

    2. Uzun Kabus (2018)
  • 62

    1. Özgürlügün Elli Tonu (2018)

    1. Özgürlügün Elli Tonu (2018)
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