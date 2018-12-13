2018'in en kötü filmleri (IMDb verileri)
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Puanlama sistemi sayesinde filmlerin beğenilme derecelerini gösteren IMDb (İnternet film veritabanı) 2018'in en kötü filmlerini açıkladı.
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1
62. The Competition (2018)
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2
61. Jupiter's Moon (2017)
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3
60. The Current War (2017)
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4
59. Renegades (2017)
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5
58. Night Comes On (2018)
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6
57. Jurassic World: Yıkılmış Krallık (2018)
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7
56. Kızıl Serçe (2018)
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8
55. Brad'in Durumu: Karmaşık (2017)
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9
54. Uncle Drew (2018)
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10
53. Superfly (2018)
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11
52. Kasırgada Vurgun (2018)
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12
51. İlk Arınma Gecesi (2018)
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13
50. 12 Savasçı (2018)
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14
49. Tomb Raider (2018)
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15
48. Bad Samaritan (2018)
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16
47. Unfriended: Dark Web (2018)
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17
46. Parti Kraliçesi (I) (2018)
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18
45. The Miracle Season (2018)
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19
44. The Equalizer 2 (2018)
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20
43. Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz (2018)
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21
42. I Can Only Imagine (2018)
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22
41. The Meg (2018)
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23
40. Ruhlar Bölgesi: Son Anahtar (2018)
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24
39. Pasifik Savaşı: İsyan (2018)
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25
38. Aksiyon Parkı (2018)
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26
37. Ziyaretçiler: Gece Avı (2018)
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27
36. Den of Thieves (2018)
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28
35. Cloverfield Paradoksu (2018)
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29
34. Yakalandın! (I) (2018)
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30
33. Gringo (2018)
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31
32. Gökdelen (2018)
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32
31. Mile 22 (2018)
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33
30. Venom: Zehirli Öfke (2018)
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34
29. Edepsiz Kuklalar (2018)
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35
28. Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili (2018)
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36
27. Entebbe'de 7 Gün (2018)
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37
26. Traffik (2018)
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38
25. Zamanda Kıvrılma (2018)
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39
24. Yolcu (I) (2018)
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40
23. Acayip Güzelim (2018)
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41
22. Ocean's Eight (2018)
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42
21. Labirent: Son İsyan (2018)
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43
20. Book Club (I) (2018)
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44
19. 15:17 Paris Treni (2018)
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45
18. Dog Days (I) (2018)
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46
17. Dehşetin Yüzü (2018)
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47
16. Baban Kim? (2017)
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48
15. Overboard (I) (2018)
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49
14. Gururlu Mary (2018)
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50
13. Öldürme Arzusu (2018)
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51
12. Gizemli Ev (2018)
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52
11. Gotti (2018)
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53
10. Cüce Dedektif Serlok (2018)
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54
9. Truth or Dare (I) (2018)
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55
8. Acrimony (2018)
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56
7. Forever My Girl (2018)
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57
6. Midnight Sun (2018)
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58
5. Breaking In (2018)
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59
4. Karanlık Zihinler (2018)
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60
3. Show Dogs (2018)
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61
2. Uzun Kabus (2018)
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62
1. Özgürlügün Elli Tonu (2018)