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2018’in en popüler videoları belli oldu (YouTube verileri)

Yılın sonuna yaklaşırken 2018 yılında Türkiye’de YouTube'a damgasını vuran videolar, Genel İçerik ve Müzik olarak iki grupta hazırlanan listelerde 'YouTube Rewind' başlığı altında toplandı. Türkiye’de, genel kategoride Dans Eden Yeşil Uzaylı ilk sıraya yerleşirken, müzik kategorisinde ise 2018 yılının en popüler videoları arasında Aleyna Tilki - Yalnız Çiçek zirvede yer aldı. İşte o listenin tamamı...

  • 1

    EN POPÜLER MÜZİK VİDEOLARI

    EN POPÜLER MÜZİK VİDEOLARI
    Aleyna Tilki YALNIZ ÇİÇEK ft. Emrah Karaduman
  • 2

    Mabel Matiz - Öyle Kolaysa
  • 3

    Emrah Karaduman - Dipsiz Kuyum feat. Aleyna Tilki
  • 4

    Eli Türkoğlu feat. Tuğçe Kandemir - Bu Benim Öyküm
  • 5

    Veysel Mutlu - Vay Delikanlı Gönlüm
  • 6

    İdo Tatlıses - Sen
  • 7

    Feride Hilal Akın & Hakan Tunçbilek - Gizli Aşk
  • 8

    ikikardesh - Bana Ne
  • 9

    Koray Avcı - Adaletin Bu Mu Dünya
  • 10

    Can Yüce - Aklım Gider Aklına
  • 11

    EN POPÜLER GENEL İÇERİK VİDEOLARI

    EN POPÜLER GENEL İÇERİK VİDEOLARI
    Dans Eden Yeşil Uzaylı
    SEN YERİNDE DUR (Hayal Mi Gerçek Mi Film) - Kötü Enes Batur Diss Şarkısı
    Çağla | Uzaylı Dansı |
    Niloya - Yeni Bölümler
    Sen Anlat Karadeniz 1. Bölüm
  • 12

    INNA İLE EVLENİYORUZ!
    HESAP KİMDE? (37.000TL'LİK HESAP!)
    Söz | 50.Bölüm
    Çukur 2.Sezon 2.Tanıtım
    Oğuzhan Uğur'la P!NÇ (Efsane Bölüm): Ramazan, Yaşlılar, SMA, Selçuk Balcı, Tuğçe Kandemir, Korku
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