2019 Avustralya Doğa Fotoğrafları Yarışması sonuçlandı

2019 Avustralya Doğa Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu. Birinci, Mat Beetson'ın balina fotoğrafı oldu. İşte, yarışmanın pek çok farklı kategoride ödül verilen fotoğrafları...
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Yarışmanın tüm kategoriler üstü birincisi.
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2
Portfolyo kategorisi kazananları...
Kosciuszko Ulusal Parkı
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Cooma, Yeni Güney Galler
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Kosciuszko Ulusal Parkı, Yeni Güney Galler
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Mt Field Ulusal Parkı, Tazmanya
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Cradle Dağı, Tazmanya
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Kosciuszko Ulusal Parkı, Yeni Güney Galler
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8
Hayvan portreleri kategorisinde kazananlar...
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14
Botanik alanında kazananlar...
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17
Manzara alanında kazananlar...
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19
Siyah-beyaz kategorisinde kazananlar...
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21
Kazanan çocuk fotoğrafçılar
Yaş 17
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Yaş 10
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23
Etkili fotoğraf kategorisinde kazananlar
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25
Tehdit altındaki türler birincisi
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