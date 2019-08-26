NTV

2019 Avustralya Doğa Fotoğrafları Yarışması sonuçlandı

2019 Avustralya Doğa Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu. Birinci, Mat Beetson'ın balina fotoğrafı oldu. İşte, yarışmanın pek çok farklı kategoride ödül verilen fotoğrafları...

  • 1

    Yarışmanın tüm kategoriler üstü birincisi.
  • 2

    Portfolyo kategorisi kazananları...

    Portfolyo kategorisi kazananları...
    Kosciuszko Ulusal Parkı
  • 3

    Cooma, Yeni Güney Galler
  • 4

    Kosciuszko Ulusal Parkı, Yeni Güney Galler
  • 5

    Mt Field Ulusal Parkı, Tazmanya
  • 6

    Cradle Dağı, Tazmanya
  • 7

    Kosciuszko Ulusal Parkı, Yeni Güney Galler
  • 8

    Hayvan portreleri kategorisinde kazananlar...

    Hayvan portreleri kategorisinde kazananlar...
  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

    Botanik alanında kazananlar...

    Botanik alanında kazananlar...
  • 15

  • 16

  • 17

    Manzara alanında kazananlar...

    Manzara alanında kazananlar...
  • 18

  • 19

    Siyah-beyaz kategorisinde kazananlar...

    Siyah-beyaz kategorisinde kazananlar...
  • 20

  • 21

    Kazanan çocuk fotoğrafçılar

    Kazanan çocuk fotoğrafçılar
    Yaş 17
  • 22

    Yaş 10
  • 23

    Etkili fotoğraf kategorisinde kazananlar

    Etkili fotoğraf kategorisinde kazananlar
  • 24

  • 25

    Tehdit altındaki türler birincisi

    Tehdit altındaki türler birincisi
  • 26

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin