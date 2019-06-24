2019 BET Ödülleri sahiplerini buldu
ntv.com.tr
Afrikalı-Amerikalılar ile diğer azınlıkların müzik, oyunculuk, spor ve diğer eğlence alanlarındaki başarılarının kutlandığı BET Ödül Töreni dün akşam Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlendi. Regina Hall'un sunuculuğunu üstlendiği gecede yedi dalda aday olan Cardi B, Yılın Albümü ve Ylın R&B Sanatçısı ödüllerini kazandı. Regina King'in En İyi Kadın Oyuncu, Michael B. Jordan'ın En İyi Erkek Oyuncu seçildiği törende, Beyonce En İyi R&B/Pop Şarkıcısı ödülünü kucakladı. İşte BET Ödülleri'ni kazananların tam listesi...
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1
2001 yılından bu yana Black Entertainment Television tarafından düzenlenen BET Ödülleri, dün akşam Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlen törenle sahiplerini buldu. Cardi B'nin yedi dalda, Drake'in beş dalda aday olduğu BET Ödülleri'nde Beyonce, Travis Scott ve J. Cole dörder adaylığa sahipti.
İşte 2019 BET Ödülleri'nin kazananları...
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2
Yılın Klibi
Childish Gambino - “This Is America”
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3
En İyi R&B/Pop Şarkıcısı
Bruno Mars
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4
En İyi Grup
Migos
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5
Yeni Uluslararası Sanatçı (Seyirci oylarıyla)
Sho Madjozi (Güney Afrika)
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6
En İyi Kadın R&B/Pop Şarkıcısı
Beyoncé
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7
En İyi Kadın Hip Hop Şarkıcısı
Cardi B
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8
En İyi Erkek Hip Hop Şarkıcısı
Nipsey Hussle
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9
Seyirci Ödülü
Ella Mai - “Trip”
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10
En İyi Uluslararası Sanatçı
Burna Boy (Nijerya)
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11
En İyi Erkek Oyuncu
Michael B. Jordan
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12
En İyi Kadın Oyuncu
Regina King
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13
Dr. Bobby Jones İlham Ödülü
Snoop Dogg Ft. Rance Allen - “Blessing Me Again”
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14
En İyi Film
Blackkklansman
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15
Yılın Albümü
Cardi B - Invasion of Privacy
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16
En İyi Genç Yıldız
Marsai Martin
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17
En iyi Yeni Sanatçı
Lil Baby
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18
En İyi İşbirliği
Travis Scott Ft. Drake - “Sicko Mode”
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19
Yılın Klip Yönetmeni
Karena Evans
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20
Yılın Kadın Sporcusu
Serena Williams
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21
Yılın Erkek Sporcusu
Stephen Curry
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22
BET 'Her' Ödülü
H.E.R.