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2019 BET Ödülleri sahiplerini buldu

ntv.com.tr

Afrikalı-Amerikalılar ile diğer azınlıkların müzik, oyunculuk, spor ve diğer eğlence alanlarındaki başarılarının kutlandığı BET Ödül Töreni dün akşam Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlendi. Regina Hall'un sunuculuğunu üstlendiği gecede yedi dalda aday olan Cardi B, Yılın Albümü ve Ylın R&B Sanatçısı ödüllerini kazandı. Regina King'in En İyi Kadın Oyuncu, Michael B. Jordan'ın En İyi Erkek Oyuncu seçildiği törende, Beyonce En İyi R&B/Pop Şarkıcısı ödülünü kucakladı. İşte BET Ödülleri'ni kazananların tam listesi...

  • 1

    2001 yılından bu yana Black Entertainment Television tarafından düzenlenen BET Ödülleri, dün akşam Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlen törenle sahiplerini buldu. Cardi B'nin yedi dalda, Drake'in beş dalda aday olduğu BET Ödülleri'nde Beyonce, Travis Scott ve J. Cole dörder adaylığa sahipti. 

    İşte 2019 BET Ödülleri'nin kazananları...

  • 2

    Yılın Klibi

    Childish Gambino - “This Is America”

  • 3

    En İyi R&B/Pop Şarkıcısı

    Bruno Mars

  • 4

    En İyi Grup

    Migos

  • 5

    Yeni Uluslararası Sanatçı (Seyirci oylarıyla)

    Sho Madjozi (Güney Afrika)

  • 6

    En İyi Kadın R&B/Pop Şarkıcısı

    Beyoncé

  • 7

    En İyi Kadın Hip Hop Şarkıcısı

    Cardi B

  • 8

    En İyi Erkek Hip Hop Şarkıcısı

    Nipsey Hussle

  • 9

    Seyirci Ödülü

    Ella Mai - “Trip”

  • 10

    En İyi Uluslararası Sanatçı 

    Burna Boy (Nijerya)

  • 11

    En İyi Erkek Oyuncu

    Michael B. Jordan

  • 12

    En İyi Kadın Oyuncu

    Regina King

  • 13

    Dr. Bobby Jones İlham Ödülü

    Snoop Dogg Ft. Rance Allen - “Blessing Me Again”

  • 14

    En İyi Film

    Blackkklansman

  • 15

    Yılın Albümü

    Cardi B - Invasion of Privacy

  • 16

    En İyi Genç Yıldız

    Marsai Martin

  • 17

    En iyi Yeni Sanatçı

    Lil Baby

  • 18

    En İyi İşbirliği

    Travis Scott Ft. Drake - “Sicko Mode”

  • 19

    Yılın Klip Yönetmeni

    Karena Evans

  • 20

    Yılın Kadın Sporcusu

    Serena Williams

  • 21

    Yılın Erkek Sporcusu

    Stephen Curry

  • 22

    BET 'Her' Ödülü

    H.E.R.

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