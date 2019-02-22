2019 Brit Ödülleri sahiplerini buldu (Beyonce’den ‘Kraliçe’ Meghan Markle göndermesi)

2019 Brit Ödülleri’ni kazananlar, O2 Arena'da düzenlenen törenle açıklandı.Brit Ödülleri'nin sıra dışı anlarından biri Beyonce ve Jay-Z'den geldi. The Carters adlı gruplarıyla “En İyi Uluslararası Grup” ödülüne layık görülen çift, törene katılamasalar da ödülü kabul ettikleri bir video yayınlayarak teşekkür etti.

Çiftin Meghan Markle’ın kraliçe olarak gösterildiği portresi önündeki pozu da gecenin en akılda kalan anı oldu. Kimileri Beyonce ve Jay-Z’nin Meghan Markle ile dalga geçtiğini söylese de, pek çok kişi ikilinin Düşes’i sevdiğini ve ona destek olduklarını göstermek için böyle bir yola başvurduklarını belirtti.