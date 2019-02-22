2019 Brit Ödülleri sahiplerini buldu (Beyonce’den ‘Kraliçe’ Meghan Markle göndermesi)
2019 Brit Ödülleri, İngiltere'nin Londra kentindeki O2 Arena'da dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geceden ödülle ayrılan Beyonce ve Jay-Z'nin Meghan Markle'ın kraliçe olarak gösterildiği portresinin önündeki pozu, gecenin en dikkat çeken anı oldu.
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2019 Brit Ödülleri’ni kazananlar, O2 Arena'da düzenlenen törenle açıklandı.Brit Ödülleri'nin sıra dışı anlarından biri Beyonce ve Jay-Z'den geldi. The Carters adlı gruplarıyla “En İyi Uluslararası Grup” ödülüne layık görülen çift, törene katılamasalar da ödülü kabul ettikleri bir video yayınlayarak teşekkür etti.
Çiftin Meghan Markle’ın kraliçe olarak gösterildiği portresi önündeki pozu da gecenin en akılda kalan anı oldu. Kimileri Beyonce ve Jay-Z’nin Meghan Markle ile dalga geçtiğini söylese de, pek çok kişi ikilinin Düşes’i sevdiğini ve ona destek olduklarını göstermek için böyle bir yola başvurduklarını belirtti.
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Videoda kraliçe tacı takan Meghan Markle’ın illüstratör Tim O’Brien’ın elinden çıkma portresi, Carters grubunun Apesh ** t şarkısı kliplerine atıfta bulunma amacını taşıyor. Çünkü ikili, kliplerinde de Louvre Müzesi’nde Mona Lisa’nın önünde poz vermişti.
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3Meghan Markle portresi önünde poz veren Beyonce’nin, Düşes’in melez geçmişinden dolayı kendisine “Melanit Mona” dediği yazıldı. (Melanit siyah bir değerli taş). Sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Beyonce, “Siyah Onur Ayı dolayısıyla bizim Melanit Mona’mız önünde eğiliyoruz. Hamileliğini tebrik ediyoruz” dedi.
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İşte 2019 Brit Ödülleri’ni kazananların tam listesi:
EN İYİ ERKEK SANATÇI
George Ezra
EN İYİ KADIN SANATÇI
Jorja Smith
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EN İYİ İNGİLİZ ŞARKISI
Calvin Harris & Dua Lipa – One Kiss
EN İYİ ÇIKIŞ
Tom Walker
EN İYİ İNGİLİZ GRUP
The 1975
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EN İYİ VİDEO
Little Mix – Woman Like Me (feat. Nicki Minaj)
EN İYİ ULUSLARARASI GRUP
The Carters
EN İYİ ULUSLARARASI ERKEK SANATÇI
Drake
EN İYİ ULUSLARARASI KADIN SANATÇI
Ariana Grande
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EN İYİ İNGİLİZ ALBÜM
The 1975 – A Brief History of Online Relationships
EN İYİ İNGİLİZ YAPIMCI
Calvin Harris
ELEŞTİRMENLERİN SEÇİMİ
Sam Fender
ULUSLARARASI BAŞARI SAĞLAYAN SANATÇI
Ed Sheeran