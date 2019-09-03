2019 Burning Man'den renkli kareler
ntv.com.tr
'Dünyanın en çılgın festivali' olarak bilinen Burning Man sona erdi. Daha önce manşetlerden düşmeyen, ancak bu yıl dış basında yer verilmeyen festivale bu yıl 70 bin kişi katıldı. Fotoğraflar sosyal medyadan paylaşıldı.
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Dünyanın en büyük ve en çılgın festivali Burning Man (Yanan Adam), ABD’deki Nevada Çölü’nde yapıldı. 25 Ağustos’ta başlayan ve dün sona eren festivale 70 binden fazla kişi katıldı.
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Festival; birbirinden renkli kostümlere, sanat gösterilerine, doğaçlama müzik performanslarına ve pek çok partiye sahne oldu.
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Kapitalizmden uzaklaşmak, parasız refah ve ortak çalışma gibi prensiplerle başlayan ve 'dünyanın en çılgın festivali' olarak bilinen Burning Man zaman içinde değişime uğradı.
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Organizasyon artık varlıklı kesimin akın ettiği ve sosyal medyadan fotoğrafların paylaşıldığı bir festivale dönüştü. Küçük bir azınlık ise hala festivalin eski ruhunu yaşatmaya çalışıyor.
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Burning Man Festivali kendini ifade etme, özgüven, yakınlık ve ardından delil bırakmama gibi 10 temel prensibe dayanıyor.
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İşte bu yılki festivalden yapılan sosyal medya paylaşımları...
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