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2019 Coachella Müzik ve Sanat Festivali başlıyor

ntv.com.tr

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    ABD’de yılın en büyük açık hava festival olarak düzenlenen Coachella Müzik ve Sanat Festivali bugün başlıyor.
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    Arka arkaya iki hafta sonu şeklinde 12-14 Nisan ve 19-21 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan festivalde bu akşam ilk konseri Childish Gambino verecek.

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    Cuma akşamı etkinlikleri kapsamında Janelle Monae, The 1975, Anderson .Paak, Kacey Musgraves, Ella Mai, Blackpink, Jaden Smith ve Diplo da sahne alacak.

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    Festivalin cumartesi günü programında Tame Impala, Billie Eilish, Weezer, J Balvin, Maggie Rogers ve Wiz Khalifa gibi isimler konser verecek.

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    Festival pazar günü Ariana Grande, Khalid, Zedd, H.E.R. ve Lizzo gibi isimlerin konseriyle sona erecek. Bir sonraki hafta aynı program tekrarlanacak.

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    Festival ayrıca YouTube’dan canlı olarak yayınlanacak.

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