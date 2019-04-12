2019 Coachella Müzik ve Sanat Festivali başlıyor
ntv.com.tr
-
1ABD’de yılın en büyük açık hava festival olarak düzenlenen Coachella Müzik ve Sanat Festivali bugün başlıyor.
-
2
Arka arkaya iki hafta sonu şeklinde 12-14 Nisan ve 19-21 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan festivalde bu akşam ilk konseri Childish Gambino verecek.
-
3
Cuma akşamı etkinlikleri kapsamında Janelle Monae, The 1975, Anderson .Paak, Kacey Musgraves, Ella Mai, Blackpink, Jaden Smith ve Diplo da sahne alacak.
-
4
Festivalin cumartesi günü programında Tame Impala, Billie Eilish, Weezer, J Balvin, Maggie Rogers ve Wiz Khalifa gibi isimler konser verecek.
-
5
Festival pazar günü Ariana Grande, Khalid, Zedd, H.E.R. ve Lizzo gibi isimlerin konseriyle sona erecek. Bir sonraki hafta aynı program tekrarlanacak.
-
6
Festival ayrıca YouTube’dan canlı olarak yayınlanacak.