2019 Country Müzik Ödülleri verildi (Kırmızı halı şıklığı)

Country müziğin en iyileri, dün gece ABD’nin Nashville şehrindeki Bridgestone Arena’da düzenlenen törenle ödüllendirildi. İşte gecenin kazananları ve törenden yansıyan renkli anlar...
YILIN EĞLENCE İNSANI
Garth Brooks
YILIN EN İYİ KADIN ŞARKICISI
Kacey Musgraves
YILIN EN İYİ ERKEK ŞARKICISI
Luke Combs
YILIN ALBÜMÜ
Girl, Maren Morris
YILIN YENİ ŞARKICISI
Ashley McBryde
YILIN ŞARKISI
'Beautiful Crazy,' Luke Combs
YILIN SINGLE'I
'God’s Country', Blake Shelton
YILIN GRUBU
Old Dominion
YILIN İKİLİSİ
Dan + Shay
YILIN MÜZİKAL ETKİNLİĞİ
Lil Nas X ve Billy Ray Cyrus, 'Old Town Road (Remix)'
YILIN KLİBİ
'Rainbow,' Kacey Musgraves
YILIN MÜZİSYENİ
Jenee Fleenor
Geceden ödülle ayrılan Kacey Musgraves ile yakın arkadaşı ünlü model Gigi Hadid, kırmızı halıda eğlenceli pozlar verdi.
Gigi Hadid, Kacey Musgraves, Reese Witherspoon, Nicole Kidman töreni birlikte izledi.
Ünlü şarkıcı kırmızı halıda önce yalnız poz verdi.
Ardından ailesiyle birlikte kameraların karşısına geçti.
Pink, gecede sahne alan sanatçılardan biriydi aynı zamanda.
Ünlü country şarkıcısı Keith Urban da törende sahneye açıktı.
Ünlü çift Nicole Kidman ve Keith Urban kırmızı halıda birlikte poz verdi.
Reese Witherspoon kırmızı halının en beğenilen yıldızlarından oldu.
Gwen Stefani, Shay Mooney ve Dan Smyers ile birlikte gece boyu pek çok kez selfie çekti.
Halsey, kırmızı halı şıklığıyla dikkat çekti.
Gigi Hadid, sade şıklığıyla kırmızı halıya damga vurdu.
Carrie Underwood, Dolly Parton, Reba McEntire birlikte sahne alarak seyircileri coşturdu.
Maren Morris ilginç kıyafet seçimiyle adından söz ettirdi.