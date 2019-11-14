2019 Country Müzik Ödülleri verildi (Kırmızı halı şıklığı)

2019 Country Müzik Ödülleri dün gece ABD’nin Nashville şehrindeki Bridgestone Arena’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 53'üncü kez verilen Country Müzik Ödülleri tarihinde ilk kez kadınlar, “Yılın En İyi Erkek Şarkıcısı” kategorisi hariç tüm adaylık kategorilerde yer aldı. Geceye müzik dünyasından isimlerin yanı sıra Gigi Hadid, Nicole Kidman, Reese Witherspoon gibi ünlüler de katıldı. İşte renkli gecenin kazananları, kırmızı halı şıklığı ve törenden yansıyan ilginç anlar...

Country müziğin en iyileri, dün gece ABD’nin Nashville şehrindeki Bridgestone Arena’da düzenlenen törenle ödüllendirildi. İşte gecenin kazananları ve törenden yansıyan renkli anlar...

YILIN EĞLENCE İNSANI 

Garth Brooks

YILIN EN İYİ KADIN ŞARKICISI

Kacey Musgraves

YILIN EN İYİ ERKEK ŞARKICISI

Luke Combs 

YILIN ALBÜMÜ

Girl, Maren Morris

YILIN YENİ ŞARKICISI

Ashley McBryde

YILIN ŞARKISI

'Beautiful Crazy,' Luke Combs

YILIN SINGLE'I

'God’s Country', Blake Shelton 

YILIN GRUBU

Old Dominion

YILIN İKİLİSİ

Dan + Shay

YILIN MÜZİKAL ETKİNLİĞİ

Lil Nas X ve Billy Ray Cyrus, 'Old Town Road (Remix)'

YILIN KLİBİ

'Rainbow,' Kacey Musgraves

YILIN MÜZİSYENİ

Jenee Fleenor 

Geceden ödülle ayrılan Kacey Musgraves ile yakın arkadaşı ünlü model Gigi Hadid, kırmızı halıda eğlenceli pozlar verdi.

Gigi Hadid, Kacey Musgraves, Reese Witherspoon, Nicole Kidman töreni birlikte izledi.

Ünlü şarkıcı kırmızı halıda önce yalnız poz verdi.

Ardından ailesiyle birlikte kameraların karşısına geçti.

Pink, gecede sahne alan sanatçılardan biriydi aynı zamanda.

Ünlü country şarkıcısı Keith Urban da törende sahneye açıktı.

Ünlü çift Nicole Kidman ve Keith Urban kırmızı halıda birlikte poz verdi.

Reese Witherspoon kırmızı halının en beğenilen yıldızlarından oldu.

Gwen Stefani, Shay Mooney ve Dan Smyers ile birlikte gece boyu pek çok kez selfie çekti.

Halsey, kırmızı halı şıklığıyla dikkat çekti.

Gigi Hadid, sade şıklığıyla kırmızı halıya damga vurdu.

Carrie Underwood, Dolly Parton, Reba McEntire birlikte sahne alarak seyircileri coşturdu.

Maren Morris ilginç kıyafet seçimiyle adından söz ettirdi.

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