2019 en yüksek puanlı filmleri belli oldu (IMDb)

Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri taban IMDb, 2019'un en yüksek puanlı filmlerini açıkladı. İşte sinemaseverlerin oylarıyla belirlenen ve yıla damga vuran 20 film

20. The Dirt (2019)
7,0

19. Aslan Kral (2019)
7,0

18. Yıldızlara Doğru (2019)
6,8

17. Aladdin (I) (2019)
7,1

16. Fighting with My Family (2019)
7,1

15. Shazam! 6 Güç (2019)
7,1

14. Booksmart (2019)
7,2

13. Ritüel (I) (2019)
7,2

12. Alita: Savaş Meleği (2019)
7,4

11. Rocketman (I) (2019)
7,4

10. El Camino: A Breaking Bad Movie (2019)
7,4

9. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya (2019)
7,5

8. John Wick 3: Parabellum (2019)
7,5

7. Soğuk Savaş (2018)
7,6

6. Örümcek-Adam: Evden Uzakta (2019)
7,6

5. Oyuncak Hikâyesi 4 (2019)
7,9

4. Bir Zamanlar... Hollywood'da (2019)
7,8

3. Parazit (2019)
8,6

2. Avengers: Endgame (2019)
8,5

1. Joker (2019)
8,7

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