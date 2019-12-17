2019 en yüksek puanlı filmleri belli oldu (IMDb)

20. The Dirt (2019)
7,0
19. Aslan Kral (2019)
7,0
18. Yıldızlara Doğru (2019)
6,8
17. Aladdin (I) (2019)
7,1
16. Fighting with My Family (2019)
7,1
15. Shazam! 6 Güç (2019)
7,1
14. Booksmart (2019)
7,2
13. Ritüel (I) (2019)
7,2
12. Alita: Savaş Meleği (2019)
7,4
11. Rocketman (I) (2019)
7,4
10. El Camino: A Breaking Bad Movie (2019)
7,4
9. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya (2019)
7,5
8. John Wick 3: Parabellum (2019)
7,5
7. Soğuk Savaş (2018)
7,6
6. Örümcek-Adam: Evden Uzakta (2019)
7,6
5. Oyuncak Hikâyesi 4 (2019)
7,9
4. Bir Zamanlar... Hollywood'da (2019)
7,8
3. Parazit (2019)
8,6
2. Avengers: Endgame (2019)
8,5
1. Joker (2019)
8,7