2019 Glastonbury Festivali'nde ünlüler
ntv.com.tr
Dünyanıb en büyük açık hava festivai Glastonbury, dört günü geride bıraktı. Sienna Miller, Dua Lipa, Suki Waterhouse gibi ünlü isimlerin de katılımcı olarak yer aldığı Glastonbury Festivali'nde Billie Eilish'ten Miley Cyrus'a, Janet Jackson'dan Tom Odell'e kadar dünya çapında isimler seyircileri coşturdu. İşte festivalden bugüne kadar yansıyanlar...
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1İngiltere Somerset'te her yıl düzenlenen Glastonbury Festivali, bu yıl da kalabalık bir katılımla gerçekleşiyor.
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2Dünyanın en büyük açık hava festivali, 900 dönümlük Worthy Çiftliği'nde yapılıyor.
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3Bu yıl 26-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen festivalde Janet Jackson'dan Miley Cyrus'a, Hozier'den Tom Odell'e dünya çapında isimler katılımcıları müziğe doyurdu.
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4Dört gün boyunca yogadan sirk gösterilerine kadar birçok alternatif etkinliğin de yapıldığı festivale bu yıl 200 bin kişi katıldı.
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İlk kez 1970 yılında yapılan festivalin bu yılki biletleri satışa çıktıktan 36 dakika sonra tükendi.
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6Festivale birçok ünlü isim de katıldı.
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7Dua Lipa hem sahne aldı, hem de festivalin katılımcıları arasındaydı.
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8ABD'li oyuncu Sienna Miller, festival alanındaydı.
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9Model Suki Waterhouse ile oyuncu Immy Waterhouse kardeşler, festivalde yan yana poz verdi.
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10İngiliz model Alexa Chung, festival alanında arkadaşlarıyla birlikteydi.
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11İşte festivalden yansıyan renkli görüntüler...
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