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2019 Glastonbury Festivali'nde ünlüler

ntv.com.tr

Dünyanıb en büyük açık hava festivai Glastonbury, dört günü geride bıraktı. Sienna Miller, Dua Lipa, Suki Waterhouse gibi ünlü isimlerin de katılımcı olarak yer aldığı Glastonbury Festivali'nde Billie Eilish'ten Miley Cyrus'a, Janet Jackson'dan Tom Odell'e kadar dünya çapında isimler seyircileri coşturdu. İşte festivalden bugüne kadar yansıyanlar...

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    İngiltere Somerset'te her yıl düzenlenen Glastonbury Festivali, bu yıl da kalabalık bir katılımla gerçekleşiyor.
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    Dünyanın en büyük açık hava festivali, 900 dönümlük Worthy Çiftliği'nde yapılıyor.
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    Bu yıl 26-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen festivalde Janet Jackson'dan Miley Cyrus'a, Hozier'den Tom Odell'e dünya çapında isimler katılımcıları müziğe doyurdu.
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    Dört gün boyunca yogadan sirk gösterilerine kadar birçok alternatif etkinliğin de yapıldığı festivale bu yıl 200 bin kişi katıldı.
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    İlk kez 1970 yılında yapılan festivalin bu yılki biletleri satışa çıktıktan 36 dakika sonra tükendi. 

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    Festivale birçok ünlü isim de katıldı.
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    Dua Lipa hem sahne aldı, hem de festivalin katılımcıları arasındaydı.
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    ABD'li oyuncu Sienna Miller, festival alanındaydı.
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    Model Suki Waterhouse ile oyuncu Immy Waterhouse kardeşler, festivalde yan yana poz verdi.
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    İngiliz model Alexa Chung, festival alanında arkadaşlarıyla birlikteydi.
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    İşte festivalden yansıyan renkli görüntüler...
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