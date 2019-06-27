2019 Glastonbury Festivali'nin ilk gününden renkli kareler
ntv.com.tr
Dünyanın en büyük açık hava festivali Glastonbury, dün başladı. Kamp alanına yerleşen 200 binden fazla festival katılımcısı, gölgede 30 derecenin üzerindeki sıcağa aldırmadan eğlendi. İşte 2019 Glastonbury Festivali'nin ilk gününden renkli kareler...
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1İngiltere'nin Glastonbury şehrinde yapılan dünyanın en büyük açık hava festivali başladı.
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2Katılımcılar kamp alanlarına yerleşti.
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3The Killers, Sean Paul, Liam Gallagher, Miley Cyrus gibi isimlerin konser vereceği festival renkli görüntülere sahne oldu.
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4İngilizler, gölgede 33 derecenin üzerindeki sıcağa rağmen renkli kıyafetleriyle festival alanında görüntülendi.
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5Katılımcıların bazıları ilk gün dinlenmeyi tercih etti.
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6Bazıları ise dans ederek eğlenmeyi tercih etti.
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7Festival alanına politikacıları protesto edenler de vardı.
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8Yağmur yağma ihtimaline karşı kullanılmış plastik çizmeler satıldı.
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9200 binden fazla kişinin katıldığı festivalin biletleri satışa çıktıktan 36 dakika sonra tükendi.
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10Worthy çiftliğinde yapılan Glastonbury Festivali’nin yaratıcılarından Michael Eavis, bu yılki festivalin en iyisi olacağını söyledi.
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11Tek kullanımlık pet şişe kullanımının yasaklandığı festivalde, herkesin kendi getirdiği şişelere ve yeniden kullanılabilir kaplara izin verildi.
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12Glastonbury Festivali ilk kez 1970 yılında yapılmıştı.
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13İşte 30 Haziran'a kadar sürecek olan Glastonbury 2019'un ilk gününden renkli kareler...
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