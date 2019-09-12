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2019 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Yarışması’nın finalistleri belli oldu

Bu yıl beşincisi düzenlenen Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Yarışması’nın finalistleri açıklandı. Yarışmanın düzenleyicileri Paul Joynson-Hicks ve Tom Sullam, bu organizasyonla avcılık karşıtı harekete dikkat çekmek ve “Vahşi Yaşamı Vahşi Yaşamda Tutun” kampanyası yapan Born Free Foundation’a destek sağlamayı amaçlıyor. İşte vahşi yaşamın en komik fotoğrafları...

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