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2019 Köpek Fotoğrafçıları Yarışması’nın kazananları

Londra merkezli bir köpek kayıt kulübü olan Kennel Club’ın düzenlediği Köpek Fotoğrafçıları Yarışması, bu yıl 14’üncü kez yapıldı. 10 kategoride fotoğrafların değerlendirildiği yarışmada, İsviçre’den Denise Czichocki’nin fotoğrafı, kategoriler üstü birinciliği elde etti. İşte yarışmada dereceye giren tüm fotoğraflar...

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    İsviçre’den Denise Czichocki’nin fotoğrafı, kategoriler üstü birinciliği elde etti.

    İşte dereceye giren diğer fotoğraflar...

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