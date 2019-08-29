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2019 Londra Sokak Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu

2019 Londra Sokak Fotoğrafları Yarışması'na dünyanın farklı yerlerinden gönderilen fotoğraflar, sıradan hayatın estetik yönünü gözler önüne seriyor. İşte en iyi sokak fotoğraflarından örnekler...

  • 1

    Tekli fotoğraf kategorisi birincisi
  • 2

    Tekli fotoğraf kategorisi ikincisi
  • 3

    Tekli fotoğraf kategorisi üçüncüsü

  • 4

    Londra fotoğrafı kategorisi birincisi
  • 5

    Londra fotoğrafı kategorisi ikincisi
  • 6

    Londra fotoğrafı kategorisi üçüncüsü
  • 7

    21 yaş altı kategorisi kazananı
  • 8

    21 yaş altı kategorisi ikincisi
  • 9

    21 yaş altı kategorisi üçüncüsü
  • 10

    Fotoğraf serisi kategorisi kazananı
  • 11

    Fotoğraf serisi kategorisi üçüncüsü
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