2019 Londra Sokak Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu
2019 Londra Sokak Fotoğrafları Yarışması'na dünyanın farklı yerlerinden gönderilen fotoğraflar, sıradan hayatın estetik yönünü gözler önüne seriyor. İşte en iyi sokak fotoğraflarından örnekler...
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1Tekli fotoğraf kategorisi birincisi
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2Tekli fotoğraf kategorisi ikincisi
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Tekli fotoğraf kategorisi üçüncüsü
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4Londra fotoğrafı kategorisi birincisi
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5Londra fotoğrafı kategorisi ikincisi
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6Londra fotoğrafı kategorisi üçüncüsü
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721 yaş altı kategorisi kazananı
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821 yaş altı kategorisi ikincisi
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921 yaş altı kategorisi üçüncüsü
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10Fotoğraf serisi kategorisi kazananı
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11Fotoğraf serisi kategorisi üçüncüsü