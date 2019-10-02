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2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nin adayları belli oldu

ntv.com.tr

Bu yıl 26'ncısı düzenlenecek ve tüm dünyada canlı olarak yayınlanacak olan 2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri (EMA), 3 Kasım Pazar akşamı İspanya’nın Sevilla kentinde gerçekleşecek. Ödül için Ariana Grande, Billie Eilish, Lil Nas X, J Balvin ve Shawn Mendes’in öne çıktığı adaylar açıklandı. İşte 2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri adayları...

  • 1

    EN İYİ KLİP

    Ariana Grande - thank u, next

    Billie Eilish - bad guy

    Lil Nas X - Old Town Road (Remix) ft. Billy Ray Cyrus

    ROSALÍA, J Balvin - Con Altura ft. El Guincho

    Taylor Swift - ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco

  • 2

    EN İYİ SANATÇI

    Ariana Grande

    J Balvin

    Miley Cyrus

    Shawn Mendes

    Taylor Swift

  • 3

    EN İYİ ŞARKI

    Ariana Grande - 7 rings

    Billie Eilish - bad guy

    Lil Nas X - Old Town Road (Remix) ft. Billy Ray Cyrus

    Post Malone, Swae Lee - Sunflower

    Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita

  • 4

    EN İYİ İŞBİRLİĞİ

    BTS, Halsey - Boy With Luv

    Lil Nas X, Billy Ray Cyrus - Old Town Road (Remix)

    Mark Ronson, Miley Cyrus - Nothing Breaks Like a Heart

    ROSALÍA, J Balvin - Con Altura ft. El Guincho

    Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita

    The Chainsmokers, Bebe Rexha - Call You Mine

  • 5

    EN İYİ YENİ SANATÇI

    Ava Max

    Billie Eilish

    Lewis Capaldi

    Lil Nas X

    Lizzo

    Mabel

  • 6

    EN İYİ POP SANATÇISI

    Ariana Grande

    Becky G

    Camila Cabello

    Halsey

    Jonas Brothers

    Shawn Mendes

  • 7

    EN İYİ CANLI PERFORMANS

    Ariana Grande

    BTS

    Ed Sheeran

    P!NK

    Travis Scott

  • 8

    EN İYİ ROCK SANATÇISI

    Green Day

    Imagine Dragons

    Liam Gallagher

    Panic! At The Disco

    The 1975

  • 9

    EN İYİ HIP-HOP SANATÇISI

    21 Savage

    Cardi B

    J. Cole

    Nicki Minaj

    Travis Scott

  • 10

    EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK

    FKA Twigs

    Lana Del Rey

    Solange

    twenty one pilots

    Vampire Weekend

  • 11

    EN İYİ ELEKTRONİK MÜZİK SANATÇISI

    Calvin Harris

    DJ Snake

    Marshmello

    Martin Garrix

    The Chainsmokers

  • 12

    EN İYİ GÖRÜNÜM

    Halsey

    J Balvin

    Lil Nas X

    Lizzo

    ROSALÍA

  • 13

    EN BÜYÜK HAYRAN GRUBUNA SAHİP SANATÇI

    Ariana Grande

    Billie Eilish

    BTS

    Shawn Mendes

    Taylor Swift

  • 14

    EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SANATÇI

    Ava Max

    Billie Eilish

    CNCO

    H.E.R.

    Jade Bird

    Juice WRLD

    Kiana Ledé

    Lauv

    Lewis Capaldi

    Lizzo

    Mabel

    ROSALÍA

  • 15

    EN İYİ DÜNYA SAHNESİ PERFORMANSI

    Bebe Rexha - Isle of MTV Malta 2019

    Hailee Steinfeld - Isle of MTV Malta 2018

    Muse - Bilbao, Spain 2018

    The 1975 - Lollapalooza Paris Festival 2019

    twenty one pilots - Lollapalooza Paris Festival 2019

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