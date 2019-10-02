2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nin adayları belli oldu
ntv.com.tr
Bu yıl 26'ncısı düzenlenecek ve tüm dünyada canlı olarak yayınlanacak olan 2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri (EMA), 3 Kasım Pazar akşamı İspanya’nın Sevilla kentinde gerçekleşecek. Ödül için Ariana Grande, Billie Eilish, Lil Nas X, J Balvin ve Shawn Mendes’in öne çıktığı adaylar açıklandı. İşte 2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri adayları...
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1
EN İYİ KLİP
Ariana Grande - thank u, next
Billie Eilish - bad guy
Lil Nas X - Old Town Road (Remix) ft. Billy Ray Cyrus
ROSALÍA, J Balvin - Con Altura ft. El Guincho
Taylor Swift - ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco
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2
EN İYİ SANATÇI
Ariana Grande
J Balvin
Miley Cyrus
Shawn Mendes
Taylor Swift
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3
EN İYİ ŞARKI
Ariana Grande - 7 rings
Billie Eilish - bad guy
Lil Nas X - Old Town Road (Remix) ft. Billy Ray Cyrus
Post Malone, Swae Lee - Sunflower
Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita
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4
EN İYİ İŞBİRLİĞİ
BTS, Halsey - Boy With Luv
Lil Nas X, Billy Ray Cyrus - Old Town Road (Remix)
Mark Ronson, Miley Cyrus - Nothing Breaks Like a Heart
ROSALÍA, J Balvin - Con Altura ft. El Guincho
Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita
The Chainsmokers, Bebe Rexha - Call You Mine
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5
EN İYİ YENİ SANATÇI
Ava Max
Billie Eilish
Lewis Capaldi
Lil Nas X
Lizzo
Mabel
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6
EN İYİ POP SANATÇISI
Ariana Grande
Becky G
Camila Cabello
Halsey
Jonas Brothers
Shawn Mendes
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7
EN İYİ CANLI PERFORMANS
Ariana Grande
BTS
Ed Sheeran
P!NK
Travis Scott
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8
EN İYİ ROCK SANATÇISI
Green Day
Imagine Dragons
Liam Gallagher
Panic! At The Disco
The 1975
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9
EN İYİ HIP-HOP SANATÇISI
21 Savage
Cardi B
J. Cole
Nicki Minaj
Travis Scott
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10
EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK
FKA Twigs
Lana Del Rey
Solange
twenty one pilots
Vampire Weekend
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11
EN İYİ ELEKTRONİK MÜZİK SANATÇISI
Calvin Harris
DJ Snake
Marshmello
Martin Garrix
The Chainsmokers
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12
EN İYİ GÖRÜNÜM
Halsey
J Balvin
Lil Nas X
Lizzo
ROSALÍA
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13
EN BÜYÜK HAYRAN GRUBUNA SAHİP SANATÇI
Ariana Grande
Billie Eilish
BTS
Shawn Mendes
Taylor Swift
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14
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SANATÇI
Ava Max
Billie Eilish
CNCO
H.E.R.
Jade Bird
Juice WRLD
Kiana Ledé
Lauv
Lewis Capaldi
Lizzo
Mabel
ROSALÍA
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15
EN İYİ DÜNYA SAHNESİ PERFORMANSI
Bebe Rexha - Isle of MTV Malta 2019
Hailee Steinfeld - Isle of MTV Malta 2018
Muse - Bilbao, Spain 2018
The 1975 - Lollapalooza Paris Festival 2019
twenty one pilots - Lollapalooza Paris Festival 2019