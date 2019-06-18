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2019 MTV Film ve TV Ödülleri sahiplerini buldu

ntv.com.tr

2019 MTV Film ve TV Ödülleri, dün akşam ABD’de, Zachary Levi’nin sunduğu törenle sahiplerini buldu. Avengers: Endgame, en iyi film seçilirken; Game of Thrones, yılın en iyi dizisi oldu. Gecede Dwayne Johnson, Nesil Ödülü ile onurlandırılırken; Jada Pinkett Smith, Öncü Ödülü’nün sahibi oldu. İşte tam liste halinde 2019 MTV Film ve TV Ödülleri’nin kazananları...

  • 1

    EN İYİ FİLM

    Avengers: Endgame

  • 2

    EN İYİ KOMEDYEN

    Dan Levy (David Rose) - Schitt’s Creek

  • 3

    EN İYİ ÇIKIŞ

    Noah Centineo (Peter Kavinsky) - To All the Boys I’ve Loved Before

  • 4

    EN İYİ DİZİ OYUNCUSU

    Elisabeth Moss (June Osborne/Offred) – The Handmaid’s Tale

  • 5

    EN İYİ BELGESEL

    Surviving R. Kelly

  • 6

    EN İYİ SÜPER KAHRAMAN

    Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man) - Avengers: Endgame

  • 7

    EN İYİ ÖPÜŞME SAHNESİ

    Noah Centineo & Lana Condor (Peter Kavinsky & Lara Jean) - To All the Boys I’ve Loved Before 

  • 8

    EN İYİ FİLM OYUNCUSU

    Lady Gaga (Ally) - A Star is Born

  • 9

    EN İYİ DÖVÜŞ SAHNESİ

    Captain Marvel ile Minn-Erva (Captain Marvel)

  • 10

    EN İYİ SUNUCU

    Nick Cannon - Wild ‘n Out

  • 11

    EN İYİ KORKU PERFORMANSI

    Sandra Bullock (Malorie) - Bird Box

  • 12

    EN İYİ REALITY ŞOV

    Love & Hip Hop: Atlanta

  • 13

    EN İYİ DİZİ

    Game of Thrones

  • 14

    EN İYİ KÖTÜ KARAKTER

    Josh Brolin (Thanos) – Avengers: Endgame

  • 15

    EN İYİ GERÇEK YAŞAM KAHRAMANI

    Ruth Bader Ginsburg - RBG

  • 16

    EN İYİ MÜZİKAL PERFORMANS

    A Star Is Born - Shallow

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