2019 MTV Film ve TV Ödülleri sahiplerini buldu
ntv.com.tr
2019 MTV Film ve TV Ödülleri, dün akşam ABD’de, Zachary Levi’nin sunduğu törenle sahiplerini buldu. Avengers: Endgame, en iyi film seçilirken; Game of Thrones, yılın en iyi dizisi oldu. Gecede Dwayne Johnson, Nesil Ödülü ile onurlandırılırken; Jada Pinkett Smith, Öncü Ödülü’nün sahibi oldu. İşte tam liste halinde 2019 MTV Film ve TV Ödülleri’nin kazananları...
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1
EN İYİ FİLM
Avengers: Endgame
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2
EN İYİ KOMEDYEN
Dan Levy (David Rose) - Schitt’s Creek
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3
EN İYİ ÇIKIŞ
Noah Centineo (Peter Kavinsky) - To All the Boys I’ve Loved Before
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4
EN İYİ DİZİ OYUNCUSU
Elisabeth Moss (June Osborne/Offred) – The Handmaid’s Tale
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5
EN İYİ BELGESEL
Surviving R. Kelly
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6
EN İYİ SÜPER KAHRAMAN
Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man) - Avengers: Endgame
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7
EN İYİ ÖPÜŞME SAHNESİ
Noah Centineo & Lana Condor (Peter Kavinsky & Lara Jean) - To All the Boys I’ve Loved Before
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8
EN İYİ FİLM OYUNCUSU
Lady Gaga (Ally) - A Star is Born
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9
EN İYİ DÖVÜŞ SAHNESİ
Captain Marvel ile Minn-Erva (Captain Marvel)
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10
EN İYİ SUNUCU
Nick Cannon - Wild ‘n Out
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11
EN İYİ KORKU PERFORMANSI
Sandra Bullock (Malorie) - Bird Box
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12
EN İYİ REALITY ŞOV
Love & Hip Hop: Atlanta
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13
EN İYİ DİZİ
Game of Thrones
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14
EN İYİ KÖTÜ KARAKTER
Josh Brolin (Thanos) – Avengers: Endgame
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15
EN İYİ GERÇEK YAŞAM KAHRAMANI
Ruth Bader Ginsburg - RBG
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16
EN İYİ MÜZİKAL PERFORMANS
A Star Is Born - Shallow