2019 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
ntv.com.tr
Müzik sektörünün en iyilerinin belirlendiği 2019 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newar şehrinde bulunan Prudential Center'da yapılan törenin sunuculuğunu oyuncu ve komedyen Sebastian Maniscalco üstlendi. İşte 2019 MTV Video Müzik Ödülleri'ni kazananlar... (TAM LİSTE)
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1
YILIN KLİBİTaylor Swift: “You Need to Calm Down”
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2
TÜM ZAMANLARIN EN İYİ KLİBİTaylor Swift: “You Need to Calm Down”
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3
YILIN ŞARKICISIAriana Grande
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4
EN İYİ GRUPBTS
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5
YILIN ŞARKISILil Nas X: “Old Town Road (Remix)” [ft. Billy Ray Cyrus]
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6
EN İYİ LATİN ŞARKISIROSALÍA / J Balvin: “Con Altura” [ft. El Guincho]
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7
EN İYİ HİP-POP ŞARKISICardi B: “Money”
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8
EN İYİ POP ŞARKISIJonas Brothers: “Sucker”
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9
EN İYİ R&B ŞARKISINormani: “Waves” [ft. 6LACK]
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10
EN İYİ İŞBİRLİĞİShawn Mendes / Camila Cabello: “Señorita”
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11
YAZIN ŞARKISIAriana Grande ve Social House: “Boyfriend”
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12
EN İYİ K-POP ŞARKISIBTS: “Boy With Luv” [ft. Halsey]
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13
EN İYİ DANS ŞARKISIThe Chainsmokers: “Call You Mine” [ft. Bebe Rexha]
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14
YILIN YÜKSELEN ŞARKICISIBillie Eilish
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15
EN İYİ YENİ ŞARKICIBillie Eilish
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16
EN İYİ ROCK ŞARKISIPanic! At the Disco: “High Hopes”
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17
EN İYİ KURGUBillie Eilish - "bad guy" - (Kurgu: Billie Eilish)
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18
EN İYİ SANAT YÖNETİMİAriana Grande - "7 Rings" (Sanat Yönetmeni: John Richoux)
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19
KLİP ÖNCÜSÜMissy Elliott
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20
EN İYİ KOREOGRAFROSALÍA / J Balvin: “Con Altura” [ft. El Guincho] (Koreograf: Charm La’Donna)
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21
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİShawn Mendes / Camila Cabello: “Señorita” (Görüntü yönetmeni: Scott Cunningham)