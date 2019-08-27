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2019 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

ntv.com.tr

Müzik sektörünün en iyilerinin belirlendiği 2019 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newar şehrinde bulunan Prudential Center'da yapılan törenin sunuculuğunu oyuncu ve komedyen Sebastian Maniscalco üstlendi. İşte 2019 MTV Video Müzik Ödülleri'ni kazananlar... (TAM LİSTE)

  • 1

    YILIN KLİBİ

    YILIN KLİBİ
    Taylor Swift: “You Need to Calm Down”
  • 2

    TÜM ZAMANLARIN EN İYİ KLİBİ

    TÜM ZAMANLARIN EN İYİ KLİBİ
    Taylor Swift: “You Need to Calm Down”
  • 3

    YILIN ŞARKICISI

    YILIN ŞARKICISI
    Ariana Grande
  • 4

    EN İYİ GRUP

    EN İYİ GRUP
    BTS
  • 5

    YILIN ŞARKISI

    YILIN ŞARKISI
    Lil Nas X: “Old Town Road (Remix)” [ft. Billy Ray Cyrus]
  • 6

    EN İYİ LATİN ŞARKISI

    EN İYİ LATİN ŞARKISI
    ROSALÍA / J Balvin: “Con Altura” [ft. El Guincho]
  • 7

    EN İYİ HİP-POP ŞARKISI

    EN İYİ HİP-POP ŞARKISI
    Cardi B: “Money”
  • 8

    EN İYİ POP ŞARKISI

    EN İYİ POP ŞARKISI
    Jonas Brothers: “Sucker”
  • 9

    EN İYİ R&B ŞARKISI

    EN İYİ R&B ŞARKISI
    Normani: “Waves” [ft. 6LACK]
  • 10

    EN İYİ İŞBİRLİĞİ

    EN İYİ İŞBİRLİĞİ
     Shawn Mendes / Camila Cabello: “Señorita”
  • 11

    YAZIN ŞARKISI

    YAZIN ŞARKISI
    Ariana Grande ve Social House: “Boyfriend”
  • 12

    EN İYİ K-POP ŞARKISI

    EN İYİ K-POP ŞARKISI
    BTS: “Boy With Luv” [ft. Halsey]
  • 13

    EN İYİ DANS ŞARKISI

    EN İYİ DANS ŞARKISI
    The Chainsmokers: “Call You Mine” [ft. Bebe Rexha]
  • 14

    YILIN YÜKSELEN ŞARKICISI

    YILIN YÜKSELEN ŞARKICISI
    Billie Eilish
  • 15

    EN İYİ YENİ ŞARKICI

    EN İYİ YENİ ŞARKICI
    Billie Eilish
  • 16

    EN İYİ ROCK ŞARKISI

    EN İYİ ROCK ŞARKISI
    Panic! At the Disco: “High Hopes”
  • 17

    EN İYİ KURGU

    EN İYİ KURGU
    Billie Eilish - "bad guy" - (Kurgu: Billie Eilish)
  • 18

    EN İYİ SANAT YÖNETİMİ

    EN İYİ SANAT YÖNETİMİ
    Ariana Grande - "7 Rings" (Sanat Yönetmeni: John Richoux)
  • 19

    KLİP ÖNCÜSÜ

    KLİP ÖNCÜSÜ
    Missy Elliott
  • 20

    EN İYİ KOREOGRAF

    EN İYİ KOREOGRAF
    ROSALÍA / J Balvin: “Con Altura” [ft. El Guincho] (Koreograf: Charm La’Donna)
  • 21

    EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

    EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
    Shawn Mendes / Camila Cabello: “Señorita” (Görüntü yönetmeni: Scott Cunningham)
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