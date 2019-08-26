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2019 Notting Hill Karnavalı Londra sokaklarını şenlendirdi

ntv.com.tr

Londra’da 1966’dan beri Karayip kültürü ve mirasını kutlamak için düzenlenen Notting Hill Karnavalı dün başladı. Bir milyondan fazla kişinin seyirci olarak katıldığı karnavalda renkli kostümler ve eğlenceli gösteriler dikkat çekti. İşte karnavaldan rengarenk kareler...

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    Avrupa'nın en büyük sokak festivali Londra'da yapıldı.
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    1966'dan beri Karayip mirasını, kültür ve geleneklerini kutlamak için düzenlenen Notting Hill Karnavalı renkli görüntülere sahne oldu.
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    Cumartesi günü başlayan ve İngiltere'de 'bank holiday' denilen pazartesi tatilinde (bugün) sona eren karnavalda 70 civarında müzisyen ve performans sanatçısı gösteri sergiledi.
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    Batı Londra'da düzenlenen ve bir milyondan fazla kişinin seyirci olarak katıldığı karnavalda renkli kostümler dikkat çekti.
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    İşte 2019 Notting Hill Karnavalı'nın en dikkat çeken kareleri...
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