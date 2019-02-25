2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu (91. Oscar Ödülleri'ni kazananlar-TAM LİSTE)
ntv.com.tr
91. Oscar Ödülleri (Oscar 2019) diğer adıyla 91. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halı geçidi sonrası Oscar kazananlar açıklandı. En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Film Şarkısı, En İyi Film Müziği ödüllerini kazananlar belli oldu. En İyi Film ödülü, favori gösterilen Bohemian Rhapsody ya da Roma'ya değil, sürpriz bir şekilde Green Book'a verildi. En İyi Kadın Oyuncu, Sarayın Gözdesi (The Favourite) filmindeki performansıyla Olivia Colman seçilirken; En İyi Erkek Oyuncu ödülü Bohemian Rhapsody ile Rami Malek'in oldu. Bohemian Rhapsody filmi, geceden dört ödülle ayrılırken; Roma, En İyi Yönetmen dahil üç Oscar kazandı. İşte Oscar 2019 ödüllerini kazananlar... (TAM LİSTE)
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1
2019 Oscar Ödülleri’ni kazananlar belli oldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halı geçidi sonrası bu yıl 91'inci kez düzenlenen Akademi Ödülleri'nde kazananlar açıklandı. 30 yıldır ilk kez sunucusuz yapılan Oscar töreninde Roma, The Favourite (Sarayın Gözdesi), Black Panther, Bohemian Rhapsody, BlacKkKlansman (Karanlıkla Karşı Karşıya) ve Green Book'un (Yeşil Rehber) da dahil olduğu 10 film “En İyi Film Ödülü İçin yarıştı. En İyi Film Oscar'ını Green Book filmi kazandı.
İşte Oscar Ödüllerini kazananların tam listesi...
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2
EN İYİ FİLM
EN İYİ FİLM
KAZANAN: Green Book
Diğer adaylar:
Black Panther
BlacKkKlansman
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Roma
A Star Is Born
Vice
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3
EN İYİ YÖNETMEN
EN İYİ YÖNETMEN
KAZANAN: Roma (Alfonso Cuarón)
Diğer adaylar:
BlacKkKlansman
Cold War
The Favourite
Vice
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4
EN İYİ KADIN OYUNCU
EN İYİ KADIN OYUNCU
KAZANAN: Olivia Colman (The Favourite)
Diğer adaylar
Yalitza Aparicio
Glenn Close
Lady Gaga
Melissa McCarthy
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5
EN İYİ ERKEK OYUNCU
EN İYİ ERKEK OYUNCU
KAZANAN: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)
Diğer adaylar:
Christian Bale
Bradley Cooper
Willem Dafoe
Viggo Mortensen
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6
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
KAZANAN: Regina King, If Beale Street Could Talk
Diğer adaylar:
Amy Adams, Vice
Marina de Tavira, Roma
Emma Stone, The Favourite
Rachel Weisz, The Favourite
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7
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
KAZANAN: Mahershala Ali, Green Book
Diğer adaylar:
Adam Driver, BlacKkKlansman
Sam Elliott, A Star Is Born
Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?
Sam Rockwell, Vice
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8
EN İYİ FİLM ŞARKISI
EN İYİ FİLM ŞARKISI
KAZANAN: Shallow (A Star Is Born-Lady Gaga)
Diğer adaylar:
All The Stars, Black Panther
I’ll Fight, RBG
The Place Where Lost Things Go, MPR
When A Cowboy Trades His Spurs for Wings, Buster Scruggs
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9
EN İYİ FİLM MÜZİĞİ
EN İYİ FİLM MÜZİĞİ
KAZANAN: Black Panther
Diğer adaylar:
BlacKkKlansman
If Beale Street Could Talk
Isle Of Dogs
Mary Poppins Returns
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10
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
KAZANAN: BlacKkKlansman
Diğer adaylar:
The Ballad Of Buster Scruggs
Can You Ever Forgive Me?
If Beale Street Could Talk
A Star Is Born
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11
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
KAZANAN: Green Book
Diğer adaylar:
The Favourite
First Reformed
Roma
Vice
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12
EN İYİ KISA FİLM
EN İYİ KISA FİLM
KAZANAN: Skin
Diğer adaylar:
Detainment
Fauve
Marguerite
Mother
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13
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
KAZANAN: First Man
Diğer adaylar:
Black Panther
Bohemian Rhapsody
Roma
A Star Is Born
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14
EN İYİ KISA ANİMASYON FİLM
EN İYİ KISA ANİMASYON FİLM
KAZANAN: Bao
Diğer adaylar:
Animal Behavior
Late Afternoon
One Small Step
Weekends
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15
EN İYİ ANİMASYON FİLM
EN İYİ ANİMASYON FİLM
KAZANAN: Spider-Man: Into the Spider-Verse
Diğer adaylar:
Isle Of Dogs
Mirai
Ralph Breaks the Internet
Incredibles 2
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16
EN İYİ KURGU
EN İYİ KURGU
KAZANAN: Bohemian Rhapsody
Diğer adaylar:
BlacKkKlansman
The Favourite
Green Book
Vice
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17
YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM
YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM
KAZANAN: Roma
Diğer adaylar:
Capernaum
Cold War
Never Look Away
Shoplifters
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18
EN İYİ SES MİKSAJI
EN İYİ SES MİKSAJI
KAZANAN: Bohemian Rhapsody
Diğer adaylar:
Black Panther
First Man
Roma
A Star Is Born
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19
EN İYİ SES KURGUSU
EN İYİ SES KURGUSU
KAZANAN: Bohemian Rhapsody
Diğer adaylar:
Black Panther
First Man
A Quiet Place
Roma
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20
EN İYİ SİNEMATOGRAFİ (GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ)
EN İYİ SİNEMATOGRAFİ (GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ)
KAZANAN: Roma
Diğer adaylar:
Cold War
The Favourite
Never Look Away
A Star Is Born
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21
EN İYİ BELGESEL
EN İYİ BELGESEL
KAZANAN: Free Solo
Diğer adaylar:
Hale County
Minding the Gap
Of Fathers and Sons
RBG
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22
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
KAZANAN: Black Panther
Diğer adaylar:
The Favourite
First Man
Mary Poppins Returns
Roma
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23
EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ
EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ
KAZANAN: Vice
Diğer adaylar:
Border
Mary Queen of Scots
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24
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
KAZANAN: Black Panther
Diğer adaylar:
The Ballad Of Buster Scruggs
The Favourite
Mary Poppins Returns
Mary Queen Of Scots
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25
EN İYİ KISA BELGESEL
EN İYİ KISA BELGESEL
KAZANAN: Period. End Of Sentence
Diğer adaylar:
Black Sheep
End Game
Lifeboat
A Night at the Garden