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2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu (91. Oscar Ödülleri'ni kazananlar-TAM LİSTE)

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91. Oscar Ödülleri (Oscar 2019) diğer adıyla 91. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halı geçidi sonrası Oscar kazananlar açıklandı. En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Film Şarkısı, En İyi Film Müziği ödüllerini kazananlar belli oldu. En İyi Film ödülü, favori gösterilen Bohemian Rhapsody ya da Roma'ya değil, sürpriz bir şekilde Green Book'a verildi. En İyi Kadın Oyuncu, Sarayın Gözdesi (The Favourite) filmindeki performansıyla Olivia Colman seçilirken; En İyi Erkek Oyuncu ödülü Bohemian Rhapsody ile Rami Malek'in oldu. Bohemian Rhapsody filmi, geceden dört ödülle ayrılırken; Roma, En İyi Yönetmen dahil üç Oscar kazandı. İşte Oscar 2019 ödüllerini kazananlar... (TAM LİSTE)

  • 1

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    2019 Oscar Ödülleri’ni kazananlar belli oldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halı geçidi sonrası bu yıl 91'inci kez düzenlenen Akademi Ödülleri'nde kazananlar açıklandı. 30 yıldır ilk kez sunucusuz yapılan Oscar töreninde Roma, The Favourite (Sarayın Gözdesi), Black Panther, Bohemian Rhapsody, BlacKkKlansman (Karanlıkla Karşı Karşıya) ve Green Book'un (Yeşil Rehber) da dahil olduğu 10 film “En İyi Film Ödülü İçin yarıştı. En İyi Film Oscar'ını Green Book filmi kazandı.

    İşte Oscar Ödüllerini kazananların tam listesi...

  • 2

    EN İYİ FİLM

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    EN İYİ FİLM

    KAZANAN: Green Book

    Diğer adaylar:

    Black Panther
    BlacKkKlansman
    Bohemian Rhapsody
    The Favourite
    Roma
    A Star Is Born
    Vice

  • 3

    EN İYİ YÖNETMEN

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    EN İYİ YÖNETMEN

    KAZANAN: Roma (Alfonso Cuarón)

    Diğer adaylar:

    BlacKkKlansman
    Cold War
    The Favourite
    Vice

  • 4

    EN İYİ KADIN OYUNCU

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    EN İYİ KADIN OYUNCU

    KAZANAN: Olivia Colman (The Favourite)

    Diğer adaylar

    Yalitza Aparicio
    Glenn Close
    Lady Gaga
    Melissa McCarthy

  • 5

    EN İYİ ERKEK OYUNCU

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    EN İYİ ERKEK OYUNCU

    KAZANAN: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

    Diğer adaylar: 

    Christian Bale
    Bradley Cooper
    Willem Dafoe
    Viggo Mortensen

  • 6

    EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

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    EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

    KAZANAN: Regina King, If Beale Street Could Talk

    Diğer adaylar:

    Amy Adams, Vice
    Marina de Tavira, Roma
    Emma Stone, The Favourite
    Rachel Weisz, The Favourite

  • 7

    EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

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    EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

    KAZANAN: Mahershala Ali, Green Book

    Diğer adaylar:

    Adam Driver, BlacKkKlansman
    Sam Elliott, A Star Is Born
    Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?
    Sam Rockwell, Vice

  • 8

    EN İYİ FİLM ŞARKISI

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    EN İYİ FİLM ŞARKISI

    KAZANAN: Shallow (A Star Is Born-Lady Gaga)

    Diğer adaylar:

    All The Stars, Black Panther
    I’ll Fight, RBG
    The Place Where Lost Things Go, MPR
    When A Cowboy Trades His Spurs for Wings, Buster Scruggs

  • 9

    EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

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    EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

    KAZANAN: Black Panther

    Diğer adaylar:


    BlacKkKlansman
    If Beale Street Could Talk
    Isle Of Dogs
    Mary Poppins Returns

  • 10

    EN İYİ UYARLAMA SENARYO

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    EN İYİ UYARLAMA SENARYO

    KAZANAN: BlacKkKlansman

    Diğer adaylar:

    The Ballad Of Buster Scruggs
    Can You Ever Forgive Me?
    If Beale Street Could Talk
    A Star Is Born

  • 11

    EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

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    EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

    KAZANAN: Green Book

    Diğer adaylar:

    The Favourite
    First Reformed
    Roma
    Vice

  • 12

    EN İYİ KISA FİLM

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    EN İYİ KISA FİLM

    KAZANAN: Skin

    Diğer adaylar:

    Detainment
    Fauve
    Marguerite
    Mother

  • 13

    EN İYİ GÖRSEL EFEKT

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    EN İYİ GÖRSEL EFEKT

    KAZANAN: First Man

    Diğer adaylar:

    Black Panther
    Bohemian Rhapsody
    Roma
    A Star Is Born

  • 14

    EN İYİ KISA ANİMASYON FİLM

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    EN İYİ KISA ANİMASYON FİLM

    KAZANAN: Bao

    Diğer adaylar: 

    Animal Behavior
    Late Afternoon
    One Small Step
    Weekends

  • 15

    EN İYİ ANİMASYON FİLM

    EN İYİ ANİMASYON FİLM

    EN İYİ ANİMASYON FİLM

    KAZANAN: Spider-Man: Into the Spider-Verse

    Diğer adaylar:

    Isle Of Dogs
    Mirai
    Ralph Breaks the Internet
    Incredibles 2

  • 16

    EN İYİ KURGU

    EN İYİ KURGU

    EN İYİ KURGU

    KAZANAN: Bohemian Rhapsody

    Diğer adaylar:

    BlacKkKlansman
    The Favourite
    Green Book
    Vice

  • 17

    YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

    YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

    YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

    KAZANAN: Roma

    Diğer adaylar:

    Capernaum
    Cold War
    Never Look Away
    Shoplifters

  • 18

    EN İYİ SES MİKSAJI

    EN İYİ SES MİKSAJI

    EN İYİ SES MİKSAJI

    KAZANAN: Bohemian Rhapsody

    Diğer adaylar:

    Black Panther

    First Man

    Roma

    A Star Is Born

  • 19

    EN İYİ SES KURGUSU

    EN İYİ SES KURGUSU

    EN İYİ SES KURGUSU

    KAZANAN: Bohemian Rhapsody

    Diğer adaylar:

    Black Panther
    First Man
    A Quiet Place
    Roma

  • 20

    EN İYİ SİNEMATOGRAFİ (GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ)

    EN İYİ SİNEMATOGRAFİ (GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ)

    EN İYİ SİNEMATOGRAFİ (GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ)

    KAZANAN: Roma

    Diğer adaylar:

    Cold War
    The Favourite
    Never Look Away
    A Star Is Born

  • 21

    EN İYİ BELGESEL

    EN İYİ BELGESEL

    EN İYİ BELGESEL

    KAZANAN: Free Solo

    Diğer adaylar:

    Hale County
    Minding the Gap
    Of Fathers and Sons
    RBG

  • 22

    EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

    EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

    EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

    KAZANAN: Black Panther

    Diğer adaylar:


    The Favourite
    First Man
    Mary Poppins Returns
    Roma

  • 23

    EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ

    EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ

    EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ

    KAZANAN: Vice

    Diğer adaylar:

    Border
    Mary Queen of Scots

  • 24

    EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

    EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

    EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

    KAZANAN: Black Panther

    Diğer adaylar:

    The Ballad Of Buster Scruggs
    The Favourite
    Mary Poppins Returns
    Mary Queen Of Scots

  • 25

    EN İYİ KISA BELGESEL

    EN İYİ KISA BELGESEL

    EN İYİ KISA BELGESEL

    KAZANAN: Period. End Of Sentence

    Diğer adaylar:

    Black Sheep
    End Game
    Lifeboat
    A Night at the Garden

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