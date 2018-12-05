2019 Oscar Töreni’ni komedyen Kevin Hart sunacak
ntv.com.tr
Bu yıl 91’incisi düzenlenecek olan Oscar Ödül Töreni’ni ünlü komedyen ve oyuncu Kevin Hart’ın sunacağı açıklandı.
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ABD’li oyuncu ve komedyen Kevin Hart, 91. Oscar Ödül Töreni’nin sunucusu olacağını Instagram’dan yaptığı paylaşımla duyurdu.
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39 yaşındaki komedyen, açıklamasında, “Uzun zamandır bu benim hayatımın hedefiydi. Efsanevi sunucular listesine katılabilmek inanılmaz. Annemin şimdi ağzı kulaklarındadır” ifadesini kullandı.
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Hart ayrıca, “Bu yılki Oscar’ın özel olacağından emin olmanızı istiyorum” dedi.
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Hart, Oscar sunuculuğu görevini, son iki yılın sunucusu Jimmy Kimmel’den devralacak. En İyi Film Oscar’ını kazanan filmin yanlış açıklandığı 2017 Oscar’ında da Jimmy Kimmel sahnedeydi. Ayrıca geçen yıl, tüm zamanların en düşük reytingli Oscar’ı ekrana gelmişti.
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Kevin Hart; Ride Along, Jumanji: Welcome to the Jungle ve Night School filmleriyle tanınıyor.
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2005 ve 2016 yılı sunucuları Martin Lawrence ve Chris Rock, Kevin Hart’a tebrik mesajı gönderdi.
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2019 Oscar’ları 24 Şubat’ta düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.